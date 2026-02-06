福井梨莉華、美しいボディライン際立つ 可憐さと大人っぽさみせる“写真集”
グラビアタレントで俳優の福井梨莉華のデジタル限定写真集『ふわり、純情』が、12日にリリースされる。
【写真】美しいボディラインも…かわいらしいポーズの福井梨莉華
グラビア界の次世代エースとして注目を集め、女優としても活躍の幅を広げている福井。昨年には1st写真集を発売するなど飛躍を続けており、その快進撃はとどまるところを知らない。今回、待望の最新デジタル写真集をリリースする。
今作は、リリーと行く温泉小旅行がテーマ。可憐さとしっとりとした大人っぽさをバランスよく収録した。ほんのり色づいた頬、無邪気な笑顔に癒されること間違いなし。透明感あふれる色白美肌と、美しいボディラインが際立つカットの数々から、彼女の多彩な魅力を存分に堪能できる1冊に仕上がった。
【福井梨莉華】
2005年1月12日生まれ、岐阜県出身。身長162cm。2023年にドラマ『高校生日記〜キミとつくる青春〜』（NHK）で俳優デビュー。24年9月にグラビアデビュー。ファースト写真集『あいの道しるべ』、『カレンダーブック2026』が発売中。
