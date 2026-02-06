aoen、オーディションの裏で起こった事件を告白 メンバーの特技披露も
HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、2月6日、13日、20日深夜放送のテレビ朝日系『M:ZINE』に2月のピックアップアーティストとして出演する。
【番組カット】バランスボールを抱えて…特技を見せるaoen・優樹
オーディション番組『応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜』を経て、BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベルから 2025年６月にデビューした、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ・aoen。グループ名には「最も熱い炎の色である青色で世界を満たす情熱の疾走」「太陽のように明るくみんなを応援するグループ」という2つの意味が込められており、世界で一番熱い青い炎を心に燃やしながら活動するフレッシュな７人組となっている。
過酷なオーディションを勝ち抜いたメンバーだからこそ、自分たちを“家族”と考える超仲良しなaoenの７人。そんな７人に“M:ZINE編集部員”のMrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、林美桜アナウンサーの３人が、ファンも知らない、オーディションの裏で起こっていた事件＆本音を大調査していく。
オーディションの裏では「優樹、京助センター交代事件」「琉楓、音程外しまくり事件」が起きていたという。オーディションの第1ステージのダンス選考でセンターを手にした優樹。しかし、レコーディングをした結果、センターが京助に代わるという異例の事態が起きた。映像には収められていないところで“ある事件”が起きていた。「レコーディングの時、１人で落ち込んでいた」と話した京助。その理由とは。
また、17年のダンス歴で抜群のスキルを持つ琉楓。しかし、緊張から歌では音程を外してしまいがち。厳しい審査を受ける中でそれを克服し、デビューをつかみ取った裏で起きていた事件が明かされる。
さらに、aoenが実際に行っているストレッチを公開。雅久のレクチャーのもと、若井＆山添が挑戦してみるものの、「しんどい！」と悲鳴が上がる。また、メンバーが、超絶特技の数々や、まだ世間に知られていない特殊な特技を披露する。華麗なリフティングをみせるリーダー・優樹や、絵の得意な京助の衝撃の“ウラ特技”とは。2週目以降の放送では、他メンバーの“ウラ特技”も披露する。颯太が「おしり…ですかね（笑）」と収録後のインタビューで答えたシーンも見どころとなる。
なお、6日は深夜1時55分、13日と20日は深夜1時40分からとなる。
また、CSテレ朝チャンネル1では、2月22日正午から『M:ZINE完全版〜新世代J-POPボーイズグループaoenの魅力大全開SP』と題し、地上波放送に収まらなかったスタジオトークや、CS放送限定で見ることができる収録後のスペシャルインタビューなど未公開シーンを40分以上盛り込み、90分間放送する。
