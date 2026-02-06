『VIVA LA ROCK 2026』第2弾出演アーティスト発表 アイナ・ジ・エンド、STARGLOW、羊文学、UVERworldら
5月3日、4日、5日、6日の4日間、埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場にて開催されるロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2026』の出演アーティスト第2弾が発表された。
【画像】『VIVA LA ROCK 2026』出演アーティスト第1弾として28組を発表！
今回発表されたのは23組。アイナ・ジ・エンド、STARGLOW、羊文学、UVERworld、東京スカパラダイスオーケストラ、WANIMA、The Ravens、ELLEGARDEN、氣志團など、バラエティ豊かなアーティストが並んでいる。
今年は、『VIVA LA ROCK』の“ホーム”であるさいたまスーパーアリーナが大規模改修工事に入っているため、初期からコラボレーションを果たしてきた埼玉のサッカークラブ「浦和レッズ」、ならびに「埼玉スタジアム 2002」とタッグを組み、埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場にて、同フェス史上初の野外フェスとして開催される。
■『VIVA LA ROCK 2026』
5月3日・4日・5日・6日 埼玉スタジアム2002周辺・野外特設会場
5月3日（日・祝）
アイナ・ジ・エンド（NEW!）
OddRe:
35.7（NEW!）
SHISHAMO
STARGLOW（NEW!）
This is LAST
なとり（NEW!）
PEOPLE 1
羊文学（NEW!）
My Hair is Bad
マカロニえんぴつ
名誉伝説（NEW!）
レトロリロン
…and more!
5月4日（月・祝）
UVERworld（NEW!）
KANA-BOON
CLAN QUEEN（NEW!）
Creepy Nuts
Chevon
Tele
東京スカパラダイスオーケストラ（NEW!）
板歯目（NEW!）
ハンブレッダーズ
ヤバイTシャツ屋さん
Laughing Hick（NEW!）
WANIMA（NEW!）
…and more!
5月5日（火・祝）
Age Factory
ENTH（NEW!）
coldrain
SiM（NEW!）
SHADOWS
w.o.d.（NEW!）
バックドロップシンデレラ（NEW!）
ハルカミライ
FOMARE
HEY-SMITH
Paledusk（NEW!）
マキシマム ザ ホルモン
The Ravens（NEW!）
…and more!
5月6日（水・休）
ELLEGARDEN（NEW!）
氣志團（NEW!）
奇妙礼太郎（NEW!）
Good Grief
Suchmos
10-FEET
Nikoん
Novel Core（NEW!）
Hammer Head Shark
04 Limited Sazabys
フレデリック
YOGEE NEW WAVES（NEW!）
礼賛
…and more!
