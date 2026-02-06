『チート付与魔術師』P.A.WORKS制作でテレビアニメ化 小説版と漫画版の違いは「99割」→アニメの展開にも注目
「月マガ基地」（講談社）にて連載中のファンタジー漫画『追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。〜俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？〜』（通称：チー付与）がテレビアニメ化されることが発表された。アニメーション制作はP.A.WORKSが担当。あわせて超ティザービジュアル＆PVが解禁された。
【画像】すでにカオス（笑）『チート付与魔術師』原作陣お祝いイラスト
本作は、累計発行部数が130万部（電子書籍含む）を突破した話題作。新エピソード配信のたびに関連キーワードがXのトレンドに度々ランクインするなど、大きな注目を集めてきた。
原作小説の六志麻あさ氏が「※小説版と漫画版で内容が99割程度違うので、ご注意ください。」(※「小説家になろう」より引用／原文ママ)と語るほど、小説版とコミック版では異なる物語が描かれており、先の読めない展開も本作の大きな魅力となっている。
超ティザービジュアルでは、P.A.WORKSならではの圧倒的な映像美で描かれる世界の中、レインとリリィが冒険へと踏み出す姿が印象的に切り取られている。道の先には、“どんぐり”と呼ばれる犬の姿も確認でき、これから紡がれる物語への期待を大きく掻き立てるビジュアルとなっている。
超ティザーPVでは、美しい映像表現と心に残る音楽が融合し、今後の続報に胸が高鳴る内容に仕上がっている。
また、原作小説・六志麻あさ氏、漫画・業務用餅氏、キャラクター原案・kisui氏のコメントと描き下ろしイラストが到着した。
■六志麻あさコメント
『チー付与』アニメ化、とてもうれしいです。業務用餅先生おめでとうございます。漫画も毎回楽しみに読ませていただいており、アニメで動くレインたちを見るのが今から楽しみです。漫画の読者の方はもちろん、未読の方にもこれを機に『チー付与』がさらに広まっていくことを願ってやみません。あらためまして、『チー付与』にかかわるすべての方々、おめでとうございます！
■業務用餅イラスト＆コメント
このアニメをやりたくてP.A.WORKSに入ったと言う方がおられて驚きました。アニメ化が決定してからアニメ製作陣の方々にお目にかかりましたが、みなさん大変な熱量で仕事をされており、私は信頼し敬意を持ってお任せしております。私のこの人生においてこういった形で人と関わることになるとは夢にも思いませんでしたが、それも日頃応援してくださる読者のおかげです。このアニメはそういった方々の期待を裏切らないものになると約束します。私も完成を楽しみにしている1人です。人生にこうした機会と経験を与えてくれた読者とこの連載を寛恕いただいている六志麻あさ先生・kisui先生に感謝申し上げます。
■kisuiイラスト＆コメント
『チー付与』のアニメ化とてもうれしく思います！原作者の六志麻あさ先生に始まり、漫画版を担当されている業務用餅先生、アニメ制作と、どんどん作品が広がっていく様をみて、とても感動しております…！作品を支えてくださっているファンの方々、関係者の方々には頭が下がる思いです…。アニメが放送されるのを今から楽しみにしております！
