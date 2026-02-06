ももクロ、2025年の漢字を発表 百田夏菜子の“心がけ”にメンバーも「えらい！」【インタビュー】
ももいろクローバーZの冠バラエティー番組『ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜』が、2010年に配信番組としてスタートしてから昨年15周年を迎えた。ORICONNEWSでのインタビュー後編では、4人に2025年を“漢字一字”で振り返ってもらった。
【撮り下ろしカット】かわいい笑顔！いつまでも変わらない姿のももクロ
【佐々木彩夏】私は「旅」です！2025年の目標を「たくさん旅行に行くこと」と決めていたんです。いつもインタビューなどで目標を聞かれて、目標を立てたりしますけど、1年通してその目標を忘れないのって難しいじゃないですか。でも、今回は自分が本当に楽しい目標を立てたこともあって、しっかり達成できました。国内も国外もアクティブに過ごせて、とても充実した1年になったなと思っています。
【高城れに】“バランス”を漢字一文字で表すと何だろう…。
【玉井詩織】均等の「均」とか？
【高城】じゃあ「均」で！お仕事でもセカンドアルバムだったりバラエティーのロケだったり、イベントもあって充実していましたし、プライベートでもお友達にたくさん会ったり、大人の「おこもり旅行」に行ってみたり。あとは体のバランスを整えるために、マラソンを続けたり、新しくスカッシュを始めたり、食事に気をつけたり。全体的にすべてのことがバランスよく、均等にできていた1年でした！一日一日を充実させるために、自分で行動するということが今年はしっかりできたなと思います。
【百田夏菜子】私は「人」です。今年はこれまで以上にたくさんの人との出会いがあった年でした。お仕事でもプライベートでも、いろんな方のお話を聞ける機会がすごく多くて。対談企画などを通していただいた言葉や、見て学んだものだったり、自分にとって宝物のようなものがたくさん増えた1年だったなと思います。
特に覚えているのは、冨永愛さんにお会いした時。「ラーメンを食べるなら昼」とお聞きして、心に決めました（笑）。夜に食べたくなっても我慢して、次の日の昼に食べるようにしています。
【高城・玉井・佐々木】えらい！
【百田】健康面のアドバイスとして「焼肉を食べるなら夕方5時か、遅くても6時」というお話も聞いて。胃の疲れや健康に繋がるそうで、それを真っ直ぐに「そうします！」って受け止めて、実践するようにしています。
【回答者：玉井】 はい。私は「楽（たのしい・らく）」です。文字通り楽しかったというのもありますけど、いい意味で「力を抜いて（楽に）」色んなことができたかなって思います。これまでは「頑張るぞ！」ってグッと力を入れて走ってきた感覚があったんですけど、今年30歳になって、年齢のステージが一つ上がった時に、力みすぎていると逆に力を発揮できないこともあるなって感じたんです。体と相談しながら「力を抜く日」を作る。「楽をする」って一見悪く聞こえるかもしれないですけど、楽に考えるからこそ上手くいくことや、新しい発見がある。そういう息抜きの仕方を覚えた1年でした。
【撮り下ろしカット】かわいい笑顔！いつまでも変わらない姿のももクロ
【佐々木彩夏】私は「旅」です！2025年の目標を「たくさん旅行に行くこと」と決めていたんです。いつもインタビューなどで目標を聞かれて、目標を立てたりしますけど、1年通してその目標を忘れないのって難しいじゃないですか。でも、今回は自分が本当に楽しい目標を立てたこともあって、しっかり達成できました。国内も国外もアクティブに過ごせて、とても充実した1年になったなと思っています。
【玉井詩織】均等の「均」とか？
【高城】じゃあ「均」で！お仕事でもセカンドアルバムだったりバラエティーのロケだったり、イベントもあって充実していましたし、プライベートでもお友達にたくさん会ったり、大人の「おこもり旅行」に行ってみたり。あとは体のバランスを整えるために、マラソンを続けたり、新しくスカッシュを始めたり、食事に気をつけたり。全体的にすべてのことがバランスよく、均等にできていた1年でした！一日一日を充実させるために、自分で行動するということが今年はしっかりできたなと思います。
【百田夏菜子】私は「人」です。今年はこれまで以上にたくさんの人との出会いがあった年でした。お仕事でもプライベートでも、いろんな方のお話を聞ける機会がすごく多くて。対談企画などを通していただいた言葉や、見て学んだものだったり、自分にとって宝物のようなものがたくさん増えた1年だったなと思います。
特に覚えているのは、冨永愛さんにお会いした時。「ラーメンを食べるなら昼」とお聞きして、心に決めました（笑）。夜に食べたくなっても我慢して、次の日の昼に食べるようにしています。
【高城・玉井・佐々木】えらい！
【百田】健康面のアドバイスとして「焼肉を食べるなら夕方5時か、遅くても6時」というお話も聞いて。胃の疲れや健康に繋がるそうで、それを真っ直ぐに「そうします！」って受け止めて、実践するようにしています。
【回答者：玉井】 はい。私は「楽（たのしい・らく）」です。文字通り楽しかったというのもありますけど、いい意味で「力を抜いて（楽に）」色んなことができたかなって思います。これまでは「頑張るぞ！」ってグッと力を入れて走ってきた感覚があったんですけど、今年30歳になって、年齢のステージが一つ上がった時に、力みすぎていると逆に力を発揮できないこともあるなって感じたんです。体と相談しながら「力を抜く日」を作る。「楽をする」って一見悪く聞こえるかもしれないですけど、楽に考えるからこそ上手くいくことや、新しい発見がある。そういう息抜きの仕方を覚えた1年でした。