上白石萌歌、“変人動物学者”生田斗真と水族館デート 『パンダより恋が苦手な私たち』第5話あらすじ
俳優の上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』（毎週土曜 後9：00）の第5話が、あす7日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】キリっとクール！モデル時代の司（生田斗真）
本作は仕事・恋愛・人間関係など、現代人が抱える悩みを“動物の求愛行動”から解き明かし、幸せになるヒントを描く。笑って、泣けて、ちょっとためになる新感覚アカデミック・ラブコメディ。上白石は仕事も恋愛もどこか中途半端な雑誌編集者・柴田一葉、生田は“動物の求愛行動”にしか興味のない変人動物学者・椎堂司を演じる。
仕事も恋も思うようにいかず落ち込む編集者・一葉は、変人動物学者・司が、かつて人気モデルとして活躍していた驚きの過去を知り、自分だけが何も知らずに司に恋をしていたことに気づく。
恥ずかしさと戸惑いから気持ちを断ち切ろうと仕事に没頭する一葉だが、鬼の編集長・藤崎美玲（小雪）からは「編集は趣味の発表会じゃない」と企画を次々と却下されてしまう。
そんな中、一葉が担当する恋愛相談コラムに寄せられたのは「今の恋人と気は合うけれど、本当に“恋”なのか分からない。でも別れたら、次があるかも分からない」という切実な悩み。今いる場所への不安と、新しい場所へ行く怖さという20代女性のリアルな迷いに、編集部の面々も共感する。
さらに、一葉の後輩・杉田蓮（高松アロハ※高＝はしごだか）は「やりたいことをやらないで後悔したくない」と退職を決意。自分の夢に向かって踏み出す杉田の姿は、一葉の胸に強く刺さる。
そんな中、司から突然のデートの誘いがあり、止まっていた一葉の恋は、思いもよらない方向へと動き出す。仕事の選択、恋の行方、そして「自分はどう生きたいのか」。後悔しないために、一葉が選ぶ道とは。
