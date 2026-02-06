平子理沙、ミニスカのテニスウェアで堂々美脚披露「さすが」「憧れのスタイル」と反響
【モデルプレス＝2026/02/06】モデルの平子理沙が2月5日、自身のInstagramを更新。テニスコートでのミニスカートコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】54歳モデル「憧れのスタイル」話題のミニスカウェア姿
平子はテニスラケットの絵文字を添えて「hello」とつづり、テニスコートで撮影したウェア姿を投稿。白いキャップに黒のサングラス、ボーダートップスにブラウンのミニスカートを合わせた、スラリと伸びた脚が際立つショットを公開している。
この投稿に「脚が長い」「さすが」「憧れのスタイル」「可愛い」「服装似合ってる」「真似したい」などと注目は集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
