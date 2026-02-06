1児の母・木村文乃「ねぎ豚丼」メインの6品定食公開「照りツヤが完璧」「食欲そそられる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/06】女優の木村文乃が2月5日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を披露し、話題が寄せられている。
【写真】1児の母・38歳女優「照りツヤが完璧」肉厚ねぎ豚丼メインの6品定食
木村は「＃dancyu 日本一のレシピのねぎ豚丼」「菜の花の辛子和え」「きゅうりと玉ねぎカニかまの酢のもの」「切り昆布と笹かまの炒り煮」「キムチ」「ナスとお豆腐のおみそ汁」とつづり、仕込んでいたねぎ豚を使った6品のメニューを投稿。「作り方も食べ心地もお味も 今まで作ってきた角煮よりずっとずっと良くて これからこっちのレシピで作るかなぁ」とレギュラー入りしそうだと記している。
そのほか、シラスの乗った野菜たっぷりうどんに、サラダ、ブロッコリーとミニトマト、揚げ物の3種の小皿がついた子供用の食事も公開している。
この投稿に「食欲そそられる料理」「照りツヤが完璧」「美味しそう」「季節を感じるご飯」「プロ並み」などと反響が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】1児の母・38歳女優「照りツヤが完璧」肉厚ねぎ豚丼メインの6品定食
◆木村文乃「日本一のレシピのねぎ豚丼」披露
木村は「＃dancyu 日本一のレシピのねぎ豚丼」「菜の花の辛子和え」「きゅうりと玉ねぎカニかまの酢のもの」「切り昆布と笹かまの炒り煮」「キムチ」「ナスとお豆腐のおみそ汁」とつづり、仕込んでいたねぎ豚を使った6品のメニューを投稿。「作り方も食べ心地もお味も 今まで作ってきた角煮よりずっとずっと良くて これからこっちのレシピで作るかなぁ」とレギュラー入りしそうだと記している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に「食欲そそられる料理」「照りツヤが完璧」「美味しそう」「季節を感じるご飯」「プロ並み」などと反響が集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】