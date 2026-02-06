黒ゴムは卒業！！【3COINS】子供っぽくならない「大人の今っぽシュシュ」♡

平成ブームが再来してからというもの、存在感のあるシュシュを見かける機会が増えました。トレンドを反映したアイテムがリーズナブルにゲットできる【3COINS（スリーコインズ）】にも、数々のシュシュが登場しています。この機会に、無難な黒ゴムを卒業して、大人っぽいシュシュでおめかししてみて。

トレンド素材でランクアップ！

【3COINS】「サテンビッグシュシュ」\550（税込）

ランジェリーを思わせる、フェミニンな素材が注目されている今年。シンプルな単色のシュシュを選ぶなら、そのひとつであるサテンを選んでみて。一般的に引き締まって見えやすいブラックも、布が二重になっているこの構造なら、ボリューミーな印象。黒ゴムだと地味に見えることもあるローポニーが、【3COINS（スリーコインズ）】のお手頃価格で、ドレッシーな雰囲気に近づきます。

日差しに映えるキラキラ感

【3COINS】「ラメフリルシュシュ」\550（税込）

細かいラメが目をひくシュシュは、冬の澄んだ日差しを味方にできるのが強み。画像のシルバーのほか、ブラウン、グリーンと3色展開で、いずれも深みのある落ち着いたトーンです。大人っぽい色合いのおかげで、全体がキラキラしていても派手に見える心配がなく、上品に華やかさをフォローできそう。

ほんのり可愛いハートモチーフ

【3COINS】「ストライプハート柄フリルシュシュ」\550（税込）

幅が広めでたっぷりとしたボリュームのある、フリルシュシュ。その中にチラッと覗くのは、可愛らしいハート柄です。ハートのサイズが小さく、スタイリッシュなストライプを基調としているため、甘さは控えめ。カラーも、ベージュとネイビーという、スタンダードで使いやすいバリエーションです。

辛口要素がほしいならレザー調素材

【3COINS】「フェイクレザー調シュシュ」\550（税込）

2026春夏のコレクションで散見される、レザー素材。ウェアで取り入れるとハードな印象になりやすく難しそうに感じるけれど、シュシュならサイズが小さい分、挑戦しやすくなります。このシュシュはシボ感のあるレザー調素材を使用。ラフなまとめ髪のカジュアルさを和らげ、メリハリを演出できそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：Nae.S