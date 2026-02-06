猫が震える4つの原因

猫の震えは、体温調節や感情の表れといった生理的な反応のほか、身体的な不調や加齢による機能低下など、さまざまな要因によって引き起こされます。ここでは、よくある4つの原因を紹介します。

1.ストレス・恐怖・寒さ

猫の震えの原因には、ストレスや恐怖、寒さによる生理的な反応が挙げられます。

例えば、動物病院や来客時、雷の音に驚いた際などに、体を小さく丸めて細かく震えることがあります。また、気温が低い環境では、体温を保つために震える場合もあります。こうした生理的な反応による震えは一時的で、原因が取り除かれれば自然に治まるのが特徴です。

猫が震えているときは、あわてずに周囲の環境を確認して対処しましょう。暖かい場所に移動させたり、安心できる隠れ家を用意したり、震える原因から離したりして震えが治まるようであれば、病気が原因の可能性は低いと考えられます。

2.病気

猫が強い痛みを感じているときや病気の際にも震えが見られます。

猫伝染性腹膜炎やパルボウイルスなどの感染症、腎臓病や肝不全などの内臓疾患が原因で痙攣を起こすことがあり、その様子が震えとして捉えられる場合もあるでしょう。こうしたケースでは、震えのほかにも食欲不振や元気の消失などの症状を伴うことが一般的です。

痛みや病気が原因と思われる震えが見られた場合は、様子見をせず、早めに動物病院を受診しましょう。

3.中毒症状

猫が口にしてはいけないものを摂取した場合、中毒症状のひとつとして震えが見られることがあります。有毒成分が神経系に作用し、筋肉のコントロールができなくなったり、痙攣を引き起こしたりするためです。

原因としては、ユリ科の植物やチョコレート、殺虫剤などの化学物質があげられます。中毒では、震えに加えて、よだれ、嘔吐、瞳孔の開きといった症状が同時に現われることも少なくありません。

中毒は放置すると命に関わります。少しでも異変を感じた場合は、迷わず動物病院を受診してください。

4.老化

高齢の猫でも、プルプルと体を震わせることがあります。この場合、老化に伴う筋力低下や変形性関節症が原因となることが多いでしょう。寝起きに足が震えたり、段差を登ろうとした瞬間に震えが見られたりするケースもあります。

また、頻度は高くありませんが、認知症の症状として震えが現われる場合もあると言われています。

シニア期に入った猫の震えに対しては、滑りにくいマットを敷く、段差を低くするなど、筋力が衰えても安全に過ごせる環境を整えてあげましょう。

猫の体が震えているときの対応

猫の震えには、生理的な反応や老化のほか、病気が原因となるものもあります。震えが激しい、何度も繰り返すといった場合は、迷わず獣医師の診察を受けてください。震えの原因となる病気の中には、命に関わるものや、早急な対応が必要なケースもあります。

特に、以下のような症状が見られる場合は、早急に受診しましょう。

意識消失 嘔吐、下痢 よだれ 呼吸が荒い 歩き方の異常 長時間の震え

受診の際は、いつから震えているのか、どのような状況で起きたのかを伝えられるよう、事前にメモしておくと安心です。また、震えている様子を動画で撮影しておくと、診察時に状況をより正確に伝えられます。

まとめ

猫が体を震わせる理由は、生理的なものから老化、病気までさまざまです。その中には、命に関わる病気や、早急な対応が必要な異常が隠れている場合もあります。

猫は体調不良を隠す動物です。そのため変化に気づきにくく、発見が遅れることも少なくありません。日頃から行動やしぐさをよく観察し「いつもと違う」サインを見逃さないようにしましょう。

少しでも違和感を覚えたら、迷わず獣医師に相談することが大切です。

(獣医師監修：葛野宗)