2023年の主将マイク・トラウト、米国代表から漏れる

3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の各国ロースターが5日（日本時間6日）に正式発表され、米国代表からマイク・トラウト外野手（エンゼルス）が漏れた。日本代表の大谷翔平投手（ドジャース）の盟友として知られる名選手が不在となり、X上には日本のファンから残念がる声が並んだ。

米国代表の外野手は、バイロン・バクストン（ツインズ）、コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）、ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）、そしてアーロン・ジャッジ（ヤンキース）の4人。前回2023年の大会で代表入りし、主将も務めたトラウトは漏れた。

日本との決勝でマウンドに立つ大谷と対戦し、三振に倒れた場面は前回大会のハイライト。ビッグネームの不在を残念がる声がX上に並んだ。

「やはりトラウトは選外か…わかるけど寂しい」

「前回大会最後のバッターになってやり残したこと1番あるはずなのに」

「トラウトおらんの普通にめっちゃ悲しい」

「現状の状態とこのメンツなら仕方がないけど見たかった」

「トラウトみたかったよ」

「最後の1人の発表で選ばれると思ってたトラウトさんは選外か」

さらに「選外は仕方がないのかもなぁ…。でも前回大会から今までを盛り上げたのは間違いなくトラウト」と、大会の価値向上にも貢献しているという指摘もあった。



（THE ANSWER編集部）