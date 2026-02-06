追加カスタムでビジュ爆発ーーーッッ♡【スタバ】次、試したい！「新作ラテ」カスタム

2026年1月14日から販売中の【スターバックス】の新作ビバレッジは、バレンタインシーズンに向けた新作とあって、カカオの深みが楽しめるのだそう。なかでも、今回ご紹介する「新作ラテ」である「カカオ ムース ラテ」は、エスプレッソの香ばしさとカカオソースによるビターで深い味わいが特徴なのだとか。そこで今回は、そんな新作ラテを存分に楽しむためのカスタムを紹介します。

たっぷりホイップの贅沢感をプラス

@j.u_u.n__starbucksさんが紹介してくれたのは、新作ラテにホイップのみを追加したシンプルなカスタム。通常のトッピングはショコラムース、カカオソース、シェイブカカオのみですが、そこにホイップを追加するだけで贅沢感がグレードアップします。また、ホイップが加わることでビターな味わいがマイルドになりそう。もともと甘さ控えめのラテですが、まろやかさをプラスしたい人にもおすすめかもしれません。

コーヒーが苦手な人は試してみて！

@ayumin0220stbさんが教えてくれたのは、「コーヒー苦手族さんにおすすめです」というカスタム。「アーモンドミルクに変更」「ショット抜き」「上のチョコソース抜き」「キャラメルソース追加」を組み合わせることで、コーヒーやカカオのほろ苦さを抜いて、ココアのような味わいに近づけているよう。今回の新作ラテはビターな味わいに仕上がっていますが、このカスタムであれば苦味を好まない人も新作ラテを楽しめそうです。

【スターバックス】の「新作ラテ」は、ビターな味わいにぴったりなシンプルなビジュアルのため、ホイップやキャラメルソースを追加するだけで、華やかさが倍増。苦味も少しマイルドになりそうなので、ぜひオリジナルとの飲み比べも楽しんでみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@ayumin0220stb様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる