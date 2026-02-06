元フィギュアスケーター、ENHYPENのパク・ソンフン

ミラノ・コルティナ五輪は6日に開会式が行われる。聖火リレーは5日、ミラノ中心部の大聖堂に到着。聖火ランナーを務めた日本でもお馴染みの韓国アイドルが現地を熱狂させていた。

ミラノで熱い視線を浴びたのは、韓国の7人組アイドルグループ・ENHYPENのパク・ソンフンだ。元フィギュアスケーターという経歴を持つ、23歳は2020年にオーディションをきっかけにデビュー。日本でもグループ屈指の人気を誇る。

現地でファンが熱狂する様子を五輪公式とENHYPENのインスタグラムが共同投稿。「ソンフン、ミラノに登場！ かつてはアイスリンクから、今や世界各地のステージへ。今日、ソンフンはスポーツ・音楽・情熱を結びつける象徴を携えていた」と紹介するや、海外ファンから多数のコメントが寄せられた。

「本当にふさわしいね、私たちのアイス・プリンス」「ソンフンは、夢は叶うということを教えてくれる」「ソンフンを誇りに思う」「ソンフン、愛してる!!」などの声が上がっている。

さらに「ソンフンの人生は本当にすごい。子どもの頃はアイスホッケー選手としてメダルを獲得し、さらに10年間、フィギュアスケートの国家代表選手として活躍。その後アイドルに転身し、KSOC（大韓スポーツ・オリンピック委員会）のアンバサダーに任命され、そして今、ミラノ・コルティナ2026の聖火ランナーを務めている」と驚きをもってその経歴を伝えるリプライもあった。



（THE ANSWER編集部）