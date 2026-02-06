世界全体のがんの約40％は喫煙や飲酒など予防可能なものが原因だとWHOなどの研究で明らかに
がんは世界中で多くの人々を苦しめている病気ですが、世界保健機関(WHO)と国際がん研究機関(IARC)による世界規模の研究では、2022年に世界全体で発生したがん症例の約38％は予防可能だったという結果が示されました。
研究チームは185カ国で収集された36種類のがんデータを基に、がん発症に関連するさまざまな要因について分析を行いました。その結果、2022年には新たに約1870万件のがん症例が発生し、そのうち約37.8％に相当する推定710万件の症例については、30の修正可能なリスク要因に起因することが判明しました。
研究チームが特定した修正可能なリスク要因には、喫煙・アルコール摂取・高BMI・運動不足・無煙タバコ・ビンロウのような伝統的刺激物・母乳育児の不足・大気汚染・紫外線・感染症などが含まれています。
最も主要ながんの原因は喫煙で新規がん症例の約15％を占めており、特に男性では新規がん症例の約23％が喫煙を原因としていました。次いで感染症が約10％を占めており、特に女性では子宮頸(けい)がんなどの原因であるヒトパピローマウイルス(HPV)が、新規がん症例の最も主要な原因となっていました。それに続くリスク要因がアルコール摂取で、新規がん症例の約3％を占めていました。
予防可能ながんの割合は女性よりも男性の方が大幅に多く、新規がん症例のうち男性は約45％、女性は約30％が予防可能だったとされています。また、肺がん・胃がん・子宮頸がんの3種類で、男女合わせた予防可能ながん症例の約半数を占めていたとのこと。
がんの種類によって主要なリスク要因はさまざまで、たとえば肺がんは主に喫煙と大気汚染に関連しており、胃がんは主にピロリ菌の感染に、子宮頸がんは圧倒的にHPVによって引き起こされる症例が多かったと報告されています。
さらに、地域によっても予防可能ながんの割合が大きく異なっています。女性では北アフリカと西アジアで24％、サハラ以南のアフリカで38％と差があるほか、男性では東アジアで57％と最も高く、ラテンアメリカとカリブ海地域で28％と最も低くなっています。これらの差は行動・環境・職業・感染症といったリスク要因への暴露に加え、各国の社会経済体制や予防政策、保健システムなどの違いを反映しているとみられます。
論文の共著者でWHOのがん対策チームリーダーを務めるアンドレ・イルバウィ博士は、「この研究はがんのリスクがどれほど予防可能な原因から生じているのかを示す初の世界的分析です。国や人口集団間のパターンを調査することで、政府や個人に対して多くのがん症例を未然に防ぐためのより具体的な情報を提供できます」と述べました。