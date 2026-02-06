今治がキプロス1部からロドリゴ・ソウザを完全移籍で獲得した

FC今治は2月4日、エノシス・ネオン・パラリムニ（キプロス1部）よりDFロドリゴ・ソウザが完全移籍で加入することを発表した。

今後メディカルチェックを経て正式契約を結ぶ予定となっており、開幕を間近に控えたタイミングでの新戦力補強に、ファンからは「ごっつ強そうな選手来た」と話題を呼んでいる。

ブラジル出身で23歳のロドリゴ・ソウザは、母国のクリシューマEC U20などで研鑽を積み、ボスニア・ヘルツェゴビナのFKヴェレジュ・モスタルを経てキプロスのクラブでプレーしていた。171センチ、68キロの体格を持つ若きディフェンダーは、今回が日本での初挑戦となる。

ロドリゴ・ソウザはクラブを通じ、「日本へ着いた瞬間から、FC今治の為に私の全ての力を注ぐ事を約束します。早くユニフォームを着て、皆様の前でプレーしたい気持ちです。今回、私を信用してオファーを出して頂いたクラブにとても感謝しています。期待に応えられるよう、精一杯プレーで恩返ししたいです」と、新天地での決意を表明した。

開幕戦を直前に控えた電撃的な発表に対し、SNS上では「ごっつ強そうな選手来た」「毎度どこから見つけてくるんだ我が軍は」「まさかの開幕戦直前に」「びっくりしました」「まさかのまだサプライズがあったとは」「まだ補強あった」「急に来てびっくり」と反響が沸き起こっている。独自の補強ルートで獲得したブラジル人DFは、今治の躍進を支える存在となれるだろうか。（FOOTBALL ZONE編集部）