町田が湘南からキム・ミンテを完全移籍で獲得した

FC町田ゼルビアは2月5日、湘南ベルマーレからDFキム・ミンテが完全移籍で加入することを正式発表した。

J1で豊富な実績を誇るセンターバックの獲得に、ファンからは「アツすぎだろ」「的確な補強」と反響が沸き起こっている。

現在32歳のキム・ミンテは韓国の光云大から2015年にベガルタ仙台へ加入しプロキャリアをスタートさせた。その後、北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、鹿島アントラーズといったJ1の有力クラブを渡り歩き、昨季は湘南ベルマーレ、清水エスパルスでプレーしていた。

187センチ、84キロという恵まれた体格を武器とした対人守備の強さが持ち味で、J1リーグ通算226試合7得点という輝かしい実績を誇る。プロ11年目を迎える今季、新たな挑戦の場として町田を選択した。

キム・ミンテはクラブを通じて「初めましてキムミンテです！ 町田のために死ぬ気で頑張るので、応援よろしくお願いします！」と力強い決意を表明している。

開幕を翌日に控えた電撃発表に、SNS上では「それにしてもミンテは頼もしい」「アツすぎだろ」「超超最強な補強」「早速明日メンバー入りするかな？」「嬉しい補強」「的確な補強」「実績がすごい」「開幕前日にかなり大きな補強」と話題を呼んでいる。（FOOTBALL ZONE編集部）