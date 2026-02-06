エッセイストの内田也哉子と歌手の森山直太朗が進行を務める「Ｈａｐｐｙ Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ Ｄａｙ！〜母に感謝のコンサート ２０２６ ｉｎ ＴＯＫＹＯ〜」が５月６日に東京・サントリーホールで開催される。

東京では今回で５回目を迎える「―母に感謝のコンサート」。内田と森山が中心となって「母親とは何か」「母親と子供の関係とは？」といった普遍的テーマを音楽で問い、表現するコンサートとなっている。

今回はゲストとして、ミュージカルなどでも活躍する俳優の山崎育三郎、元乃木坂４６の生田絵梨花、ギタリストの村治佳織も登場予定。母の日に寄せて、音楽とともに「ありがとう」の気持ちを届ける。

公演に向けて内田は「結んで開いた手の指の数、今年も開かれる、母に感謝のコンサート。どうぞいっしょにその手をたたいて、心を踊らせ、みんなの思いがお母さんへ届きますように。特別な音の祝祭をご用意して、その時をお待ちしております！」とコメント。森山も「今回で５年目となる“母感“。今年も内田也哉子さんと一緒に、育三郎君、生田さん、佳織ちゃんといった豪華な音楽人を迎え、素晴らしい演奏と歌、そして通称『也哉子の部屋』で繰り広げられるトークを通して、その摩訶不思議な存在である『母親』への感謝と考察を深めていきます。大切な人をそばに感じる優しいひととき。皆さんと一緒に分かち合えたら」と呼び掛けた。