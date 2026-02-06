¡ÚÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÅ¸Ë¾¡Û¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥È¥é¥Ã¥¯ÂåÉ½¤Î³òÂôÏÂ²ÂÆà¤È¹âÅçÍ³¹á¡¢Á°²ó2°Ì¤ÎÀîÂ¼Éö¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì
Âè54²óÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬2·î8Æü¡¢»³¸ý»Ô¤Î°Ý¿·É´Ç¯µÇ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì¤òÈ¯ÃåÅÀ¤È¤¹¤ë21.0975km¤Î¥³¡¼¥¹¤Ç¡¢2026³¤³°¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÇÉ¸¯Áª¹Í¶¥µ»²ñ¤ò·ó¤Í¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ5000£íÂåÉ½¤À¤Ã¤¿³òÂôÏÂ²ÂÆà¡Ê26¡¢»°°æ½»Í§³¤¾å¡Ë¡¢Æ±¸ÞÎØ10000£íÂåÉ½¤Î¹âÅçÍ³¹á¡Ê37¡¢»ñÀ¸Æ²¡Ë¡¢ºòÇ¯¤Îº£Âç²ñ2°Ì¤ÎÀîÂ¼Éö¡Ê28¡¢´äÃ«»º¶È¡Ë¤Î3¿Í¤Ï¡¢º£Ç¯Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£3Áª¼ê¤Î¥Þ¥é¥½¥ó½Ð¾ì¤Ø¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¥¨¥ó¥È¥ê¡¼È¯É½¡¢ÉÔÇËÀ»°áÍè¤¬¥Ï¡¼¥Õ½éÄ©Àï¡¢¥Ñ¥êÂåÉ½¤Î³òÂôÏÂ²ÂÆà¡¢½÷»Ò10Ò¤Ë¤Ï»³ËÜÍ¿¿
³òÂô¤Ï1¤«·î¸å¤Î½é¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¾ÍµÅÙ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯
³òÂô¤Ï2Ç¯Á°¤Îº£Âç²ñ¤Ë1»þ´Ö10Ê¬13ÉÃ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¹¥È1km¤ÎÉ½¼¨¤Ç¥¹¥Ñ¡¼¥È¤·¡¢2°Ì¤ÎÁª¼ê¤Ë9ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¡ÊÆÀ°Õ¤Î¡Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ä³ÎÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸åµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¥í¡¼¥É¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤¤¤Ä¤«¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ê¡¢2Ç¯Á°¤Î¼Â¼ÁÅª¤Ê¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó½é½Ð¾ì¤â¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¿Ê½Ð¤ÎÉÛÀÐ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬°ìÈÖ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ5000£í¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¡ÊÎëÌÚ¾°¿Í¡Ë´ÆÆÄ¤È»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿Æ»¶ÚÄÌ¤ê¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
º£²ó¤Ï2Ç¯Á°¤È°ã¤¤¡¢3·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ò°Õ¼±¤·¤¿Îý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÎëÌÚ´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢12¡Á1·î¤ÈÁö¤ê¹þ¤ß¤ÎÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÈà½÷¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ý¥ó¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¡£¿´ÇÙµ¡Ç½¤¬¶¯¤¤¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¡£º£²ó¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£½Ð¾ì¤ÎÌÜÅª¤ò³òÂô¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¤Îµ÷Î¥¤ò¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥ì¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤ë¤«¡¢¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ò¥ì¡¼¥¹¤Ç»î¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ï1km3Ê¬20ÉÃÁ°¸å¡£¤½¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤êÀÚ¤ì¤Ð1»þ´Ö10Ê¬20ÉÃ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¡Ê12km¼êÁ°¤Ç¡ËÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾10km¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£1»þ´Ö10Ê¬¤òÀÚ¤ë¥¿¥¤¥à¤â´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
3·î¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤âÃæ´ÖÅÀ¤ò1»þ´Ö10Ê¬Á°¸å¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤¬¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎµÏ¿¤ò2»þ´Ö20Ê¬Á°¸å¤Þ¤Ç¤ÏÍßÄ¥¤é¤Ê¤¤¡£MGC¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡£Íè½©³«ºÅ¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØºÇ½ÅÍ×Áª¹Í²ñ¡Ë½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë2»þ´Ö23Ê¬30ÉÃ¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢MGC]¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÂçÌÜÉ¸¤ËÂÐ¤·µ¤»ý¤Á¤Î¥Ö¥ì¤Ï¤Ê¤¤¡£
»³¸ý¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤ËÁ´¹ñÃæ³Ø±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¼Á½é¥Ï¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿2Ç¯Á°¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëÄ¹´ü´Ö¤Î¥Ö¥é¥ó¥¯¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ºòÇ¯9·î¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÎ¦¾å¤â¡¢»³¸ý³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¡£¶¥µ»¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ø¤ÎÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£
¹âÅç¤Ïº£Ç¯Ãæ¤ËMGC½Ð¾ì¸¢¤ò
³òÂô¤ÈÆ±¤¸¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Ê10000£í¡ËÂåÉ½¤À¤Ã¤¿¹âÅç¤â¡¢º£Âç²ñ¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¡£
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¡¼¥¹¤ÏÆÃ¤Ë¹Í¤¨¤º¡¢Íèµ¨¡ÊÍèÇ¯ÅÙ¡Ë¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇMGC¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬¤È¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¤Ë¿È¤òÇ¤¤»¤ÆÁö¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤â´°Áö¤Ï18Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥Þ¥é¥½¥ó¡Ê2»þ´Ö26Ê¬13ÉÃ¡Ë¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î2²ó¤ÏÅÓÃæ´þ¸¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áö¤ê¤¿¤¤¤È¤ÏËèÇ¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åß¤Ë¸Î¾ã¤¬Â¿¤¯¤Æ½Ð¾ì¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
MGC½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢27Ç¯½©¤ÎMGC¡¢28Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¹âÅç¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¾Ç¤é¤º1¸Ä1¸Ä¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Ä¹´ü·×²è¤Ç¤ä¤ë¤Ù¤Î®¤ì¤ò·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿»þ¤Ë¸µ¤Îµ°Æ»¤ËÌá¤¹¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤½¤³¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤é¤Þ¤¿¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Êý¤¬¡¢Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¸Î¾ã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢37ºÐ¤ÎÇ¯Îð¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡Ö¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Î¥¸¥ç¥°¤Ï¾¯¤·¸º¤é¤·¤¿¤ê¡¢µÙÍÜ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ê½µ¤Ë2¡Á3²ó¹Ô¤¦Éé²Ù¤ÎÂç¤¤¤¡Ë¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¤Î¼Á¤Ï¡¢¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¡£¤½¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤ä¤ê¹ÃÈå¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÎ¦¾å¶¥µ»¤òÄ¹¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Ø¤ï¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´Ø¤ï¤ë¿Í¤È¤ÎÃç¤âÇ¯¡¹¿¼¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢Áö¤ë¤³¤È¤Ç²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¶¥µ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬º£¤Ï¤ä¤ê¹ÃÈå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤Ï2ÅÙ¤Î¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë4ÅÙÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£º£ÅÙ¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¡£¤½¤³¤Ø¤Î°ìÊâ¤òÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Çµ¤¹¡£
ÀîÂ¼¤Ï¡Ö¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¡×
ÀîÂ¼¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Î2°ÌÁª¼ê¡£1½µ´ÖÁ°¤Î´Ýµµ¹ñºÝ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç1»þ´Ö08Ê¬58ÉÃ¤Î¼«¸Ê¿·¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2½µÏ¢Â³¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢Íâ·î¤Î2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·ë²Ì¡Ê1»þ´Ö09Ê¬50ÉÃ¡Ë¤Ï¹¥À®ÀÓ¤È¤¤¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËºÂ¹ü¤ÎÄË¤ß¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£3·îËö¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤Ï¡ÖÂåÉ½¥ì¡¼¥¹¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢2»þ´Ö31Ê¬26ÉÃ¤Î5°Ì¡£¡ÖÎý½¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì°ÊÁ°¤Ï¡Ö3Ç¯´Ö¸Î¾ã¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤¬¡¢ºòÇ¯¤ÏºÂ¹ü¤Î¸Î¾ã¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¯¥¤¡¼¥ó¥º±ØÅÁ¤À¤±¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢12·î½é¤á¤Ë¥±¥¬¤¬ºÆÈ¯¡£º£Ç¯1·î¤ÎÁ´¹ñÅÔÆ»ÉÜ¸©ÂÐ¹³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ï9¶è¤Ç¶è´Ö16°Ì¡£2Ç¯Ï¢Â³¶è´Ö¾Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿±ØÅÁ¤Ç¡¢²ù¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ï¤ë¥¥Ã¥«¥±¤Ï1·î¸åÈ¾¤ËÆÁÇ·Åç¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄÏ¢¹ç¼çºÅ¤Î¹ç½É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤¨¤º¡¢º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ï¢¹ç¹ç½É¤Ç¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤êÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï1Æü¤Ë3²ó¤â¥¸¥ç¥°¤ò¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÂÎ¤Î¤³¤³¤ò¤³¤¦»È¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Áö¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡¢¤ÈÁö¤ê¤Ø¤ÎÍý²ò¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ê¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎý½¬¤¬¹¥¤¤Ç¡Ë¥¸¥ç¥°¤Ï°ìÈÖ·ù¤¤¤ÊÎý½¬¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¯Áö¤ë¤³¤È¤¬¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ÀîÂ¼¤Î¥Þ¥é¥½¥óÎò¤Ï2²ó¤Ç¡¢½é¥Þ¥é¥½¥ó¤À¤Ã¤¿24Ç¯Âçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤Ï2»þ´Ö25Ê¬44ÉÃ¤Î5°Ì¡ÊÆüËÜ¿Í1°Ì¡Ë¡£40kmÁö¤Ï°ìÅÙ¤â¹Ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É·¿¤ÎÁª¼ê¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¤ÏÍ¸ú¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬2ÅÙ¤Î¸Î¾ã¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀîÂ¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Á´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢2½µ´Ö¸å¤ÎÂçºå¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç3²óÌÜ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ë¡£
¡ÖÀè½µ¤Ï30kmÁö¤ò2²ó¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Â¾¤Ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥ÈÎý½¬¤ò2²ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£400£í¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤â¤¤¤Ä¤â¤Ï12¡Á15ËÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£½µ¤Î²ÐÍËÆü¤Ï20ËÜ¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¦¥ó¤Î¥¸¥ç¥°¤â7¡Á8kmÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Îý½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ´ü´Ö¤Ï¤Þ¤À¶Ï¤«¤À¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ì¤¬¤É¤¦Áö¤ê¤Ë¸½¤ì¤ë¤«¡£¤Þ¤º¤ÏÁ´ÆüËÜ¼Â¶ÈÃÄ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡ÊTEXT by »ûÅÄÃ¤Ï¯ /¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
