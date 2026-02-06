３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する全２０チームの出場登録選手が５日（日本時間６日）、ＭＬＢネットワークの番組内で発表された。

大会公式サイトでも出場登録された全選手が紹介され、プロフィールには投打、身長、体重に加えて「Ｂｉｒｔｈｐｌａｃｅ」（出生地）も記された。

２３年大会は日本人の母を持つ米国生まれのヌートバー（カージナルス）が侍ジャパン入りしたが、今大会の侍戦士３０人は全員が日本生まれ。１次ラウンドで対戦する韓国は、米国生まれが４人（オブライエン＝カージナルス＝、ダニング＝ブレーブスＦＡ＝、ウィットコム＝アストロズ＝、ジョーンズ＝タイガース＝）が入り、元中日の父・李鍾範を持つジャイアンツの李政厚は日本生まれと表記された。

一方でイスラエルは自国生まれが１人だけで、残りの２９人は米国生まれ。英国も自国生まれは２人だけで、米国生まれが２２人、イタリアも自国生まれが３人だけで米国生まれが２４人いた。野球が決して盛んとは言えないヨーロッパの出場チームの多くは米国で生まれ育った選手が中心となった。

ＷＢＣでは選手の両親が当該国の国籍を持っているか、出生した場合には自身が国籍を有する国以外でも出場が可能。異なるチームでも参加は可能で、アレナド（ダイヤモンドバックス）は米国で１７、２３年に出場し、今大会はプエルトリコでメンバー入りした。