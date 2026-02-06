いよいよミラノ・コルティナオリンピック™が日本時間6日に本格的に開幕する。大会1日目（日本時間6〜7日）は前回銀メダルのフィギュアスケート団体がスタート。また、アイスホッケー女子日本代表『スマイルジャパン』が予選リーグでフランスと対戦。開会式は7日早朝に行われ、22日まで17日間の熱き戦いが始まる。

フィギュアスケート／団体

前回銀メダルを獲得したフィギュアスケート団体はアイスダンス（リズムダンス）、ペア（ショートプログラム）、女子シングル（ショートプログラム）が行われる。アイスダンスは吉田唄菜（22）＆森田真沙也（22）の“うたまさ”組が先陣を切り、ペアは世界選手権で優勝経験のある三浦璃来（24・木下グループ）と木原龍一（33・木下グループ）の“りくりゅう”組が出場。そして女子シングルは、今季限りでの引退を発表しているエースの坂本花織（25・シスメックス）が登場し、最後の五輪の舞台に挑む。

アイスホッケー／女子・予選リーグ

アイスホッケー女子日本代表（世界ランク8位）が同15位のフランスと初戦を迎える。前回大会ベスト8だったスマイルジャパンは初のベスト4進出を目標に掲げる。

開会式

会場となるミラノ・サンシーロ・オリンピックスタジアムはサッカーセリエAのACミランとインテル・ミラノの本拠地で、収容人数7万5000人を超えるスタジアム。グラミー賞5度受賞のマライア・キャリーなど世界を代表するアーティストが登場予定。聖火台はミラノとコルティナダンペッツォに設置され、史上初の同時点火となることが発表されている。また聖火の最終ランナーが誰になるのかも気になるところ。チームジャパンの旗手は男子がスピードスケートの森重航（25・オカモトグループ）、女子がスノーボードの冨田せな（26・宇佐美SC）が務める。



【大会1日目】※日本時間

6日17:55〜 フィギュアスケート/団体（アイスダンス、ペア、女子シングル）

6日20:10〜 アイスホッケー/女子・予選リーグ（日本ーフランス）

7日04:00〜 開会式