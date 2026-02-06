「IFME×TRAIN シリーズ」、JR 九州の“ソニック”＆“ゆふいんの森”モチーフが発売決定 メタリックカラーの特別デザイン
子ども靴ブランド「IFME」（イフミー）は、さまざまな新幹線・電車のシューズを展開するIFME の人気シリーズ「IFME×TRAIN シリーズ」から JR 九州を代表する特急列車「ソニック」と「ゆふいんの森」をモチーフとしたスニーカーを発売する。
【写真】メタリックカラーがかっこいい！特急「ソニック」モデル
同商品はABC-MARTの九州地方を中心とした一部店舗および公式オンラインストアで6日より先行発売を開始、その後4月頃よりIFME公式オンラインストアで発売開始予定となっている。
今回は、JR九州が誇る観光特急と都市間特急をモデルに採用。最大の特徴は、これまでのTRAINシリーズとは一味違った「メタリックなカラーリング」となる。既存のシリーズを持っているリピーターにも、全く新しい一足として楽しめる特別なデザインに仕上がっている。
■特急「ソニック」モデル（BLUE）
博多〜大分間を走る都市間特急。メタリックブルーの車体が特徴的な「883系ソニック」をイメージ。「音速」の名にふさわしいスピード感とメカニカルなかっこよさを、鮮やかなメタリックブルーで表現している。
サイズ：15.0〜18.0センチ（ハーフサイズあり）
価格：5940円（税込）
■「ゆふいんの森」モデル（GREEN）
博多と由布院・別府を結ぶ人気観光特急。実車の持つヨーロピアン調のシックなメタリックグリーンをシューズで再現。列車の正面がベルトからのぞき、色合いやデザインはレトロモダンな内装や、景色を楽しめるハイデッカー構造で知られる列車の優雅さを表現している。
サイズ：15.0〜18.0センチ（ハーフサイズあり）
価格：5940円（税込）
