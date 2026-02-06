「ハッキリ言って比べものにならない」王者・日本は米国の後塵を拝す？ 米局がWBC全チームの格付けを公表　NPB組で絶賛された“3人”とは？

大谷とトラウトの激闘がいまだ色褪せない前回大会から3年。ふたたびWBCが帰ってくる(C)Getty Images

現地時間2月5日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けた出場チームの正式なロースターが決定。ついに野球の一大祭典への機運が高まっている。

【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見る

2023年大会では7戦無敗と快進撃を見せ、世界一に輝いた日本は、過去最多となる9人のメジャーリーガーを招集するなど今回も豪華タレント陣が集結。3年前に胴上げ投手となり、国民的英雄と化した大谷翔平は、保険の都合で打者専任ながら顔を並べている。

攻守に大きな穴は見られず、連覇を十二分に狙えるだけの陣容は揃った。そんな侍ジャパンを“世界”はどう見ているのか。米スポーツ専門局『CBS Sports』は、「日本は連覇できるのか？ “スーパーチーム”と化したアメリカは王者を倒せるか？」と銘打ったWBC出場全チームの格付け記事を掲載。約1か月後に迫ったビッグトーナメントの行方を占った。

やはり気になる日本に対する評価は全体2位。MLB史上最高額の契約を手にしているフアン・ソトや、ブルージェイズの主砲ブラディミール・ゲレーロJr.、さらにはフェルナンド・タティスJr.などスーパースターが相次いで参戦するドミニカ（3位）を上回る評価は、まさに“堅い”内容となっている。

「再び優勝争いの中心にいる」とした日本のいわゆる“海外組”について「セイヤ・スズキは2023年大会を斜筋の負傷で欠場したが、今大会はロースター入り。ショウヘイ・オオタニは投手としてはプレーしないが、打撃専任として出場。そしてヨシノブ・ヤマモトが先発ローテーションの先頭に立つ」と紹介。豊富なタレント性を強調した。