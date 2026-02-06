鳴り止まない拍手「称え合うことにしませんか」夏の神奈川大会、異例の選手宣誓の舞台裏 問いかけたスポーツマンシップの大切さ 慶應義塾高校・森林貴彦監督インタビュー【後編】
森林監督はスポーツマンシップの重要性を説いた(C)CoCoKARAnext
2023年夏の甲子園で慶應義塾高校（神奈川）を107年ぶりの日本一に導いた森林貴彦監督へのインタビュー後編。著書「成長至上主義のチームデザイン」（東洋館出版社）では、部活動から学べる要素の一つに「スポーツマンシップ」を挙げている。昨夏の高校野球神奈川大会の開会式では、当時のキャプテンが自らその意義を選手宣誓で出場する全チームに呼びかけた。その舞台裏とは。
――「スポーツマンシップ」の話題でいうと、慶應義塾高校の選手が大舞台で実践したのが、横浜スタジアムで行われた昨夏の高校野球神奈川大会の開会式です。山田望意（のい）主将は選手宣誓で、「選手の皆さんにお願いがあります」と呼びかけ、「今大会中、お互いのチームの好プレーに対して拍手や歓声を送り、称え合うことにしませんか。試合の中で、お互いを認め合い、試合後、このチームと戦うことができて良かった、そう思えるいい試合が続く、そんな最高の大会にしませんか」とメッセージを送り、場内から拍手が鳴り止まなかったことは、記憶に新しいです。
森林 去年は第107回大会でしたが、神奈川県のチームで選手宣誓に立候補した主将が107人いて、107分の1を引いたんですよね。抽選日に、「宣誓を引いた」と練習試合先で聞いて、びっくりしました。でもこれは2023年の夏の優勝と一緒で、これはもうそこで「何かやれよ」って言われているんだと思って。いわゆる「普通の選手宣誓をやってはいけないな」と。ウチらしいことを前面に出してやりなさいと。ここで爪痕を残せと、天から言われているようなイメージはありましたね。
――森林監督のそんな思いと、山田主将の気持ちが合致したと。
森林 ウチの副部長の馬場祐一先生が国語科なので、馬場先生と基本的にはやりとりしながら、大体できた時に見せてもらって、これは結構面白いんじゃないかと。ウチがメンタルトレーニングで大事にしている「ありがとう」「チャレンジ」「いい顔」の3つが宣誓の中に入っていて。それは入れたいっていうのがキャプテンの意向でした。細かいところは馬場副部長が調整してくれて。相手チームのいいプレーに拍手を送ろうという、提案型の選手宣誓。なかなか今までにないなと思ったので、それで行こうと。
――全国でも一番の盛り上がりを見せる激戦区・神奈川の開会式でスポーツマンシップの大切さが発信されたのは、意義深い、素晴らしい出来事でした。
森林 スポーツマンシップって、スポーツをやっている人だけの話じゃないと思うんです。この価値は、未来を生きていく人間が身につけるべきマインドだと思っています。それは大いに発信すべき価値があるし、その場を与えていただいた。そういう思いでウチらしい選手宣誓になるよう、こだわりましたね。
――慶應高校野球部の場合、それが口だけではなくて、全国制覇した年も夏の甲子園で相手の選手の好プレーに拍手をしていました。
森林 沖縄尚学の打者が先制ホームランを打った時も、グラウンドを一周している間、ウチの選手たちが三塁側ベンチ前で「ナイスホームラン！」と拍手をしていた姿が、テレビカメラに抜かれていました。
――負けたら終わり、生きるか死ぬかの夏の甲子園の戦いの中で、普通なら考えられないことです。でもそれは確実に、チーム内のカルチャーになっています。
森林 どうしてもトーナメントだと敵になっちゃうんです。でも同じ野球をやっている仲間でもあるし、仲間がいいプレーした、いいバッティングしたとなれば、やっぱり褒めるじゃんって。もちろんトーナメントは勝つか負けるかだから、そこでそれはふさわしくないと思う人がいてもいいし、それは否定しないです。ただ、ウチはそういうスタイルで、お互いに尊重しながら正々堂々とやって、でも最後は勝たせてもらいますよっていう。もちろん、どのチームよりも、ウチは負けたくないと思ってやっています。ただ負けたくないからといって、相手を悪く言うとか、ヤジを飛ばすとか、無視するとか、けなすとか、それはウチの美学ではないです。
――本書ではスポーツマンシップを構成する3要素として「尊重・勇気・覚悟」を挙げています。スポーツや部活動を通じてこれらが学べれば、自ずとスポーツの価値向上につながります。これらを世間に発信できれば、高校野球の見られ方も変わってきますよね。
森林 スポーツをやっていた人って、自然とこれらを身につけているよねってなれば、「我が子にもさせたいな」となるでしょう。将来、どんな職業に就いたとしても「スポーツを通じて学んだことが大きかった」と堂々と振り返れるような人が多くなったらいいなと思います。「勝ち」と「価値」の両立を目指して、勝利と成長を両輪にして、これからも「いい顔」のチームを作っていきたいなと思いますね。
［文／構成：ココカラネクスト編集部］