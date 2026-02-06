鳴り止まない拍手「称え合うことにしませんか」夏の神奈川大会、異例の選手宣誓の舞台裏　問いかけたスポーツマンシップの大切さ　慶應義塾高校・森林貴彦監督インタビュー【後編】

森林監督はスポーツマンシップの重要性を説いた(C)CoCoKARAnext

2023年夏の甲子園で慶應義塾高校（神奈川）を107年ぶりの日本一に導いた森林貴彦監督へのインタビュー後編。著書「成長至上主義のチームデザイン」（東洋館出版社）では、部活動から学べる要素の一つに「スポーツマンシップ」を挙げている。昨夏の高校野球神奈川大会の開会式では、当時のキャプテンが自らその意義を選手宣誓で出場する全チームに呼びかけた。その舞台裏とは。

【関連記事】「部活いらないじゃん」にどう立ち向かう？進化するAI、タイパ、コスパ重視の時代だからこそ…訴えたいスポーツの「価値」 慶應義塾高校・森林貴彦監督インタビュー【前編】

――「スポーツマンシップ」の話題でいうと、慶應義塾高校の選手が大舞台で実践したのが、横浜スタジアムで行われた昨夏の高校野球神奈川大会の開会式です。山田望意（のい）主将は選手宣誓で、「選手の皆さんにお願いがあります」と呼びかけ、「今大会中、お互いのチームの好プレーに対して拍手や歓声を送り、称え合うことにしませんか。試合の中で、お互いを認め合い、試合後、このチームと戦うことができて良かった、そう思えるいい試合が続く、そんな最高の大会にしませんか」とメッセージを送り、場内から拍手が鳴り止まなかったことは、記憶に新しいです。

森林 去年は第107回大会でしたが、神奈川県のチームで選手宣誓に立候補した主将が107人いて、107分の1を引いたんですよね。抽選日に、「宣誓を引いた」と練習試合先で聞いて、びっくりしました。でもこれは2023年の夏の優勝と一緒で、これはもうそこで「何かやれよ」って言われているんだと思って。いわゆる「普通の選手宣誓をやってはいけないな」と。ウチらしいことを前面に出してやりなさいと。ここで爪痕を残せと、天から言われているようなイメージはありましたね。

――森林監督のそんな思いと、山田主将の気持ちが合致したと。

森林 ウチの副部長の馬場祐一先生が国語科なので、馬場先生と基本的にはやりとりしながら、大体できた時に見せてもらって、これは結構面白いんじゃないかと。ウチがメンタルトレーニングで大事にしている「ありがとう」「チャレンジ」「いい顔」の3つが宣誓の中に入っていて。それは入れたいっていうのがキャプテンの意向でした。細かいところは馬場副部長が調整してくれて。相手チームのいいプレーに拍手を送ろうという、提案型の選手宣誓。なかなか今までにないなと思ったので、それで行こうと。

――全国でも一番の盛り上がりを見せる激戦区・神奈川の開会式でスポーツマンシップの大切さが発信されたのは、意義深い、素晴らしい出来事でした。

森林 スポーツマンシップって、スポーツをやっている人だけの話じゃないと思うんです。この価値は、未来を生きていく人間が身につけるべきマインドだと思っています。それは大いに発信すべき価値があるし、その場を与えていただいた。そういう思いでウチらしい選手宣誓になるよう、こだわりましたね。