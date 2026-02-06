５日放送の日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン ２時間ＳＰ」（午後７時）では、人気コーナー「ゴチになります！２７」の新メンバーとなった女優・倉科カナ（３８）の制服姿に騒然となった。

進行役の羽鳥慎一アナウンサーから「倉科さんが今日から制服ということになります。お披露目お願いいたします」とうながされ、倉科は白いマントを脱いで制服をお披露目した。

ブレザーに膝上１５センチはあろうかというミニスカートを合わせ、「テーマはブリティッシュ感です。ちょっとクラシカルで、メンズライクな感じにしてみました」とニッコリ。スタジオは「わ〜」「かっこいい」と驚き、共演者の白石麻衣は「かわい〜」と絶賛。同じくゴチの新メンバーとなった「Ｍ！ＬＫ」佐野勇斗も「めっちゃかわいいです。一緒の学生生活送りたかった」とほめた。

３８歳とは思えぬ姿にネットも「３８歳でこの膝！綺麗過ぎです！」「本当に３８歳なの？」「カナちゃん３８歳って信じられん」「倉科カナ（３８）と聞いてビビってる「ヤバい！可愛すぎる」と衝撃。「スタイル良すぎるやないかー」「今テレビで見てるけどこれはやばい 可愛いーー！！！」「びっくり。脚がほそーい」「全く違和感なし」「２０代で時止まってます」「この年齢で膝を出せるって驚異的」「きゅんきゅん」「マジで憧れ」「超めちゃくちゃ可愛い」とくぎ付けになった。