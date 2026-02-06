山田花子、羊毛フェルトの新作完成＆手作りスタンドに反響「可愛い過ぎるんですけど！」「作家として有名になりそう」
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が5日、自身のブログを更新。50歳の誕生日を機に始めた新しい趣味「羊毛フェルト」の新作と、作品に合わせた手作りのスタンドを披露した。
【写真】「着実にうまくなってる」山田花子が作った羊毛フェルトの新作＆手作りスタンド
山田は以前から、大好きな動物である「ハムスター」をモチーフにした羊毛フェルト作品をSNSで紹介。この日は「羊毛フェルトでハムスター新作完成しました」と報告し、ストロベリーとチョコバニラのアイスにハムスターが紛れ込んだキュートな作品『アイスクリームハムちゃん』を公開している。
さらに今回は、「スタンドも紙粘土で作りました!!」と、『アイスクリームハムちゃん』専用のスタンドを自作していた。「完全に乾いたら色を塗るだけ。可愛いでしょ」とこだわりを披露し、「アイスクリーム屋さんで見かけたら注文してみてね（笑）」とユーモアたっぷりにつづっている。
コメント欄には「可愛い過ぎるんですけど！」「着実にうまくなってる」「とっても可愛い」「発想が素敵」「フェルト作家として有名になりそう」などの声が多数寄せられていた。
