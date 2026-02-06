名取裕子が６日、都内で「２時間サスペンス ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」シリーズの第１弾「テレビショッピングの女王 青池春香の事件チャンネル」（白川士監督）の公開初日舞台あいさつを行った。

昭和から平成にかけて民放各局で放送されて人気を呼んだ２時間サスペンス。懐かしのテイストと新しいストーリーをミックスさせた劇場版。友近とのダブル主演で、名取はテレビショッピングで歴代最高売り上げを誇るレジェンドナビゲーター役、友近は実演販売の女王を演じている。

名取は「よくここまでこぎ着けたな、という思い。この企画は約２０年前、坊やのようだった人が立派なプロデューサーになって持ってきてくれた。友近さんが出るなら、と伝えるとすぐに動いて実現してくれた」と感慨深げ。

そして「２時間ドラマといえば、家でゆったりまったり、ちょっとトイレに行っても内容に付いていける。そのムービーですから。そんな中にも、ちょっと胸に響いて、犯人が当たっていれば喜んでいただいて。１００歳までの長寿時代と言われますから、この火を消さずにつないでいきたい」と話した。