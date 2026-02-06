俳優の坂上忍が５日、ＴＯＫＹＯ ＦＭ「ラジオのタマカワ」に出演。元テレビ朝日の玉川徹氏が動物好きを主張するも、「にわかですね」と一笑に付した。

坂上は、玉川氏が出演しているテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」は「毎朝見ている」といい、「今日のオープニングはインコでしたね」といって玉川氏を喜ばせた。

そして坂上は「一つ言いたかったのは、あの番組面白いんですけど、オープニングの動物、興味持ってるおじさん、どれだけいるんだろうって。玉川さん、羽鳥くんのことですよ」と、玉川氏も羽鳥アナも動物には興味ないのでは？と指摘。「羽鳥君ははーん、ふーん。玉川さんはすごく頑張って明るく仰ってますけど、あんなところで無理する必要ない」と言うと、玉川氏は「動物、好きなんです！」と反論した。

坂上は「本当に？」「全く伝わってない」と一蹴。玉川氏は「時々胸ポケットにペンを差してる。柴犬の時は柴犬の、それ以外の時は白い犬のペンを差してるんです」と小ネタを明かすも、坂上は「それはにわかですね」と笑い飛ばした。

玉川氏は「坂上さんから見たらにわかの範囲に入っちゃうけど、好きなんです。特に犬。あの番組で鳥も（好き）」と動物愛を訴え「本気で楽しい。（番組冒頭は）大谷さんのホームランをやるときがあるけど、動物にしてくれって言っている」と、大谷のホームランよりも動物ネタが見たいと本音を訴えていた。