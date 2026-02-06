綾小路きみまろ、自身も後期高齢者に 免許更新で苦労【徹子の部屋】
漫談家の綾小路きみまろ（75）が、6日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【写真】75歳も元気いっぱいな綾小路きみまろ
高齢者に対する毒舌漫談でおなじみのきみまろも、去年75歳となり、後期高齢者に。運転免許の更新では「高齢者講習」を受ける必要があり、いろいろと大変だったと明かす。
そんな中、今回はきみまろが暮らす、富士山の麓・河口湖を直撃。富士山に魅せられ、ブレイク前に借金をして建てたという家で、近くの農園では花や野菜、ハーブを栽培し、茶屋では客にハーブティーを振る舞っているという。さらに、これまで一度も公開したことのない“隠れ家”の庭園を、今回特別に披露する。
