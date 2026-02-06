３月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の出場全メンバーが５日（日本時間６日）、発表された。大会主催者が

発表した最年長選手など主な記録は以下の通り。

◆球宴経験者７８人は最多 今季メジャー４０人枠入りが１９０人、ＭＬＢ組織と契約している選手は３０６人。またＭＬＢのオールスター経験者７８人（うち昨季出場組は３６人）は史上最多。

◆主要部門４選手全員出場は初 昨季ＭＶＰとなったジャッジ、大谷に加え、スキーンズ、スクバルとサイ・ヤング賞受賞の主要タイトル４選手が全員出場するのは初めて。ほかにもアクーニャ、ハーパー、ゴールドシュミット、カーショーのＭＶＰ経験者。ワールドシリーズＭＶＰにはペーニャ、ペレス、山本が出場する。

◆ペレスは４大会連続出場 ２００６年大会でノーヒッター達成のマルティス（オランダ）とデスパイネ（キューバ）は５度目の出場。ベネズエラ代表のペレスは４大会連続出場。アレナドは３大会連続出場も前回までの米国ではなく今回はプエルトリコで出場。

◆ドラフト１位入団 オーストラリア代表のバザナと、米国代表のハーパーにスキーンズはＭＬＢドラフト全体１位指名。過去、グリフィーら６人しかいなかった。

◆最年長は４４歳 最年長選手はキューバのラミレスの４４歳、ほかに４０代選手は４人いる。最年少はバンダービルト大に通うブラジルのコントレラスと同じブラジルのアルバニェスの１７歳。過去１８歳未満の選手は４人いたという。

◆平均年齢 平均年齢が最も高かったのはコロンビア代表の２９・９歳、次いで米国代表の２９・７歳。最も若い平均年齢は台湾２６・７歳、次いでブラジルの２６・９歳。