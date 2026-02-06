2024年にデビュー20周年を迎えたゴールデンボンバー。バンドのギター担当として、異常に体を張ったパフォーマンスでライブを盛り上げている喜矢武豊さん。ご両親は就職活動を諦め、バンド活動に明け暮れる喜矢武さんに呆れながらも── 。

【写真】亡き父の愛した飯豊山を父の革靴を履いて登った喜矢武さん（9枚目から/全12枚）

3人兄弟の真ん中「なぜか自分だけ性格が違った」

幼少期から活発だったという喜矢武さん

── 幼少期はどのような子どもでしたか？

喜矢武さん：活発というか、やんちゃでよくふざけていましたね。小学生のころ、住んでいたマンションに進入禁止の半地下のような場所があったんですが、柵をのりこえて入ったことがありました。ひとりで出られなくなってしまって、通りがかった人に助けてもらった記憶もあります。目を離すと何をするかわからない子どもでした。

小さいころ、母が僕をおんぶしていて落としてしまったことがあったそうです。そのときテニスボールくらいのたんこぶができたみたいなのですが、母からは「あのときにネジが何個か外れたのかも」と言われていました。

── ご兄弟もそのような感じだったのですか？

喜矢武さん：3つ上の兄と5つ下の妹がいるのですが、ふたりともまったく違う性格です。特に兄は真逆で、とにかく真面目。どれくらい真面目かというと、幼少期にスーパーファミコンでいっしょに遊ぶじゃないですか。僕はそのまま片づけないんですが、兄は毎回スーパーファミコンをきちんと箱に入れて片づけるんです。母にも「なんでこんなに真逆の性格になったのか」と言われていました。

妹もすごくしっかりしていますね。おそらく、母に怒られている僕を見て、反面教師にしていたんだと思います。

── どのようなご両親でしたか？

喜矢武さん：父は会社員で母は専業主婦でした。母は昔ながらの口うるさいタイプで、僕は「部屋が汚い」「片づけない」とよく怒られていました。父には怒られた記憶がありません。口数は少なかったのですが、子どものころからたくさん遊んでくれる優しい父親でした。休日に「動物園に行きたい」と言えば連れて行ってくれるし、いろいろな場所に家族を連れて行ってくれました。父親の両親が福島に住んでいたので、夏は福島の山や自然の中で遊んだり、冬は雪で遊ぶこともありました。特に父は山が好きだったので、家族でよく山登りに行きました。

僕の名前「豊」は、福島県にある飯豊山に由来していると聞きました。父が好きな山で、「豊かな人生を歩んでほしい」という願いを込めて名づけてくれたみたいです。

家族で飯豊山に登りご来光を見た日

メンバーで金剛山に登ったことも

── ステキなエピソードですね。

喜矢武さん：山登りは家族でよく行きましたね。僕自身も自然の中を歩くのが楽しかったし、山の景色を見るのも好きでした。テントに泊まったり、山の中で食べるカップラーメンがやたらおいしかったり。楽しい思い出ばかりです。

ただ、中学生になると反抗期もあって、「なんで僕が怒られるんだ！」という気持ちが強くなっていました。実際、僕が悪かったんですけど。ちょうどそのころ、美術の時間に彫刻刀で左手をケガしてしまい、予定していた家族登山が中止になったんです。それからは自然と家族で山に行くことはなくなってしまいました。

── 中学生以降は、一度もご家族で山登りをされなかったんですか？

喜矢武さん：そのまま長いあいだ登らなかったのですが、僕が大学生になり、20歳くらいのときでしょうか。家族の誰かが「家族で登ろう」と声をかけました。向かったのは飯豊山です。父は年齢的に登山が難しくなってきていましたし、飯豊山は標高2000ｍを超える、簡単に登れる山ではありません。だからこそ、父が元気なうちにみんなで登っておきたいと話しました。

兄は都合がつかなかったので、父・母・妹・僕の4人で行きました。山頂近くの山小屋で1泊し、翌朝山頂を目指す予定だったのですが、父が足を痛めてしまって。父は山小屋で待機することになり、母と妹と僕の3人で山頂まで登りました。

── お父さんも残念でしたね。

喜矢武さん：山頂へ向かう道は左右が切り立った崖で、鎖をつたって進むような難所があります。僕はアドベンチャー気分でワクワクしていましたが、母と妹は悲鳴を上げながら必死に登っていました。

父と山頂までは行けませんでしたが、山頂付近でいっしょにご来光を見られたのはうれしかったです。飯豊山の山頂付近からの景色は本当に壮大で、雲海も見られました。父は特に何かを言ったわけではありませんが、あの日の登山は僕にとって大切な思い出になっています。

── お父さんは数年前に亡くなられたそうですが、2024年にもこの山を約20年ぶりに登ったとSNSに投稿されて話題になりました。お父さんの靴がぴったりだったので履いて登ったと書かれていたのが印象的でした。

喜矢武さん：約20年ぶりに兄と父の友人と行くことができました。父の靴が自分の靴のサイズとぴったりだったので履いて行ったのですが、古いし重いし硬いしで疲れました(笑)。飯豊山はやはり過酷でしたが、とても壮大な景色でした。

「バンド続ける」に母が放った衝撃的なセリフ

ライブやイベントでは、常に体を張って盛り上げる喜矢武さん

── 喜矢武さんは大学卒業後にゴールデンボンバーを結成されています。ご両親の反応はいかがでしたか？

喜矢武さん：父は「好きに生きろ」というタイプで、特に何も言わなかったですね。ただ、母は怒っていました。大学まで出たんだから、ちゃんと就職をしてほしかったと。実は就職活動自体はしていて、SEの面接を受けたりもしていたんですよ。

── どのタイミングで就職活動を辞めたのですか？

喜矢武さん：もともとバンド活動を続けていたので「就職する人生」と「バンドを続ける人生」の2つの選択肢があって迷いました。就職活動を進めるなかで、自分の人生を改めて考えたときに「こっちの人生じゃないな」と思ったんですよね。それで、就職活動を辞めてバンドに専念することにしました。

母に「就職活動を辞めてバンド活動をする」と伝えたら、「はあ!!??」と言われました（笑）。さらに「こんな子に育てた覚えはない」とまで言われまして。「こんな子に育てた覚えはない」って、漫画でしか見たことのないセリフですよね。まさか自分が実際に言われるとは、と軽い衝撃でした。

それでも両親はこっそりファンクラブに入り…

19歳のときにゴールデンボンバーを結成。2024年に20周年を迎えた

── その後、どうされたんですか？

喜矢武さん：大学卒業と同時に実家を出ました。もともと卒業したら家を出るつもりだったので、そのタイミングでひとり暮らしを始めました。とにかく家賃の安い部屋を探し、バイトをしながらバンド活動を続けていました。といっても、当時はバンドでの収入はゼロです。生活費は完全にバイト代だけだったので、苦しくなると実家に帰って、お酒やお米をこっそり持って帰っていました。こっそりのつもりだったんですが、母にはしっかりバレていました（笑）。

そのたびに「あんた！こんな生活は3年までだからね！」「いつまでそんな生活続けるの！」と言われていましたね。

── お父さんはどのような対応だったのですか？

喜矢武さん：父は相変わらず何も言いませんでした。「好きに生きろ」というスタンスのままでしたね。いっぽうで母は口うるさく言い続けていたんですが。でも、知らない間に父と母は2人でゴールデンボンバーのファンクラブに入っていて、こっそりライブに来ていたんです。僕が「ライブがあるよ」と告知したわけでもないのに、自分たちでチケットを取って。ライブ会場で撮った父と母の2ショット写真をメールで送ってきてくれたりもしました。なんだかんだで、ずっと下積み時代から応援してくれていたんですよね。

ブレイク後も何も変わらない父と母

大盛況のライブで

── お母さんは下積み時代からお父さんと一緒にライブを見に来ていたとのことですが、売れてからご両親に変化はありましたか？

喜矢武さん：母も父も何も変わらないですね。「売れても調子に乗るんじゃないよ」「周りに感謝しなさいよ」って、昔からずっと言われ続けています。もちろん喜んでくれているとは思うんですけど、スタンスはずっと変わらない感じですね。

LINEでも「ライブ観ました」「テレビ観ました」と連絡が来るんですが、必ず最後に「周りに感謝しなさい」と書いてあるんです。ほんとに毎回（笑）。父も相変わらずで、特に変わったところはなかったですね。

取材・文：大夏えい 写真：喜矢武豊