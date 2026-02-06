業務委託した外部講師などとの契約で取引条件を明示していなかったとして、公正取引委員会が、日本郵便に対し、フリーランス取引適正化法違反の疑いで調査を行っていることが関係者への取材でわかった。

日本郵便は昨年１２月、本社や全国１３支社が開く研修で、業務委託した外部講師や有識者などと契約を結ぶ際、報酬や支払期日などの取引条件を事前に書面などで明示していなかったケースが調査で計３８０件確認されたと公表していた。

同法はフリーランスと契約を行う際に口頭発注を禁じており、契約内容や時期などを書面やメールなどで相手方に交付することを義務付けている。

日本郵便は、同法の周知徹底が不十分だったことなどが原因とみており、今月中にマニュアルを見直す方針だという。全国の郵便局などに対しては既に、取引先のフリーランスに仕事を委託する際は、取引条件を明示する運用に変更するよう通達したという。

公取委は今後、違反の中身や規模などを含めて詳細に調べる模様だ。日本郵便は取材に対し、「調査を受ける当事者であり、お答えする立場にないことから、回答を差し控える」とコメントした。