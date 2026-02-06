「KCON JAPAN 2026」第2弾出演アーティスト11組解禁 NiziU・EVNNE・ME:Iら
【モデルプレス＝2026/02/06】5月8〜10日までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される「KCON JAPAN 2026」より、アーティストラインナップ第2弾が発表された。
【写真】「KCON JAPAN 2026」第1弾豪華出演アーティスト
今回発表されたアーティストはEVNNE、Heart2Hearts、IS:SUE、izna、KickFlip、KIM JAE HWAN、KISS OF LIFE、ME:I、MODYSSEY、NiziU、P1Harmonyの計11組。「KCON JAPAN 2026」はより一層進化し、KCONならではの活気に満ちたエネルギーを伝えられるようプログラムを拡張する予定。全世界のファンダムの声を反映した多彩なステージと、KCONでのみ経験できる参加型コンテンツを通して、グローバルファンと共に「かけがえのない体験」を実現する。
すでに発表のあった&TEAM、ALPHA DRIVE ONE、CORTIS、INI、JO1、TWSと合わせ、現在17組の出演が確定。「KCON JAPAN 2026」は多彩なK-POPアーティストと共に、全世界のファンに向けてより充実した公演と特別な経験を提供していく。（modelpres編集部）
【Not Sponsored 記事】
