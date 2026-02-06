元乃木坂46メンバー、オフショルトップスで胸元際立つ「春を感じる衣装」「肩のライン綺麗」の声
【モデルプレス＝2026/02/06】元乃木坂46の阪口珠美が2月4日、自身のInstagramを更新。カレンダー撮影中のオフショットを公開し、話題が寄せられている。
【写真】24歳元乃木坂メンバー「春を感じる衣装」で胸元際立つ
阪口は、2月15日に発売されるカレンダーについて「先行カット公開」とつづり写真を投稿。胸元が開いたピンクのオフショルダートップスを身に着け、美しいデコルテが際立つ姿を披露している。同投稿では先行ショットのほか、撮影中のオフショットも公開されている。
この投稿に「春を感じる衣装」「美しすぎる」「似合ってる」「可愛い」「肩のライン綺麗」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆阪口珠美、オフショルトップスで美デコルテ披露
◆阪口珠美の投稿に反響
