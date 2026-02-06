日向坂46清水理央、ミニ丈私服から美脚スラリ「神がかってる」「お姉さん感すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/02/06】日向坂46の清水理央が2月4日、自身のInstagramを更新。オーバーサイズニットとショート丈ボトムスのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】日向坂メンバー「お姉さん感すごい」オーバーサイズニットから美脚見せ
清水は「＃りおのおようふく」とハッシュタグをつけて投稿し、私服ショットを投稿。白のオーバーサイズニットに黒いショート丈ボトムスを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つコーディネートを公開している。
この投稿に「ビジュアルが神がかってる」「ふわふわの髪型可愛い」「お姉さん感すごい」「ビジュ強すぎ」「最強の美しさ」などと話題が寄せられている。（modelpress編集部）
