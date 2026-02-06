二宮和也、大野智が「何も変わってなくて時止まってるのかと」嵐リハ中の裏話にファン歓喜「相変わらず庶民的」「大宮が愛おしい」
【モデルプレス＝2026/02/06】嵐の二宮和也が2月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。大野智のエピソードを披露し、反響が寄せられている。
【写真】嵐、5年ぶり5人でSNS登場
3月13日から嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を控えている二宮は、この日「今日も無事に嵐リハ終了」とリハーサルをしていたことを報告。さらに「リーダーが見たことないベッチンのズボンを履いてたから『え？見たことないんだけど』って言ったら『2000円で買った』って言われたわ笑」と大野との会話を紹介し「何も変わってなくて時止まってるのかと思ったわ」と驚きの心境をつづった。
二宮が伝えた以前と変わらない大野の姿に、ファンからは「何も変わってなくて泣ける」「やりとりが可愛すぎる」「リーダー相変わらず庶民的」「ほっこり」「すっと変わらない大宮（大野と二宮の愛称）のエピ愛おしい」と多くの反響が寄せられている。
2020年12月31日よりグループ活動を休止していた嵐は、2025年5月に再始動を報告し「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を最後に活動を終了することを発表。大野はそこで2020年12月31日に行われた生配信ライブ「Thi s is 嵐 LIVE」以来、約4年半ぶりにファンの前に姿を見せた。嵐のラストライブは、2026年5月31日に行われる東京ドーム公演となる。（modelpress編集部）
◆二宮和也、リハーサル中の大野智のエピソード
◆二宮和也の投稿に反響
