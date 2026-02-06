BLACKPINK・リサ、Netflixロマンティック・コメディ映画の主演に抜擢！女優として本格始動

BLACKPINKのリサが、ロマンティック・コメディ映画の主人公を務めることになった。

Netflixは2月6日（日本時間）、公式SNSを通じて「リサが『ノッティングヒルの恋人』にインスピレーションを受けたNetflixの新作ロマンスコメディ長編映画の主演に決定した」と発表した。

本作は、映画『ブックスマート 卒業前夜のパーティーデビュー』や『セットアップ：ウソつきは恋のはじまり』の脚本を手がけたケイティ・シルバーマンが執筆を担当する予定だ。

リサは昨年2月、アメリカのケーブルテレビHBOドラマシリーズ『ホワイト・ロータス』シーズン3でムック役として出演し、初めて演技に挑戦した。これをきっかけに、10月にはハリウッドの大手エージェンシーWMEと契約を結び、Netflix映画をはじめとするさまざまなグローバルシリーズや映画への出演を検討していると伝えられていた。

その後、12月にNetflixのアクション・ブロックバスター映画『エクストラクション：タイゴ』（原題）への出演も確定した。

『エクストラクション：タイゴ』は、戦争孤児として育った傭兵タイゴ（演者マ・ドンソク）が、重要な任務を遂行する最中、家族同然に思っていたリアが犯罪組織に拉致されたことをきっかけに、命懸けの救出作戦に挑むアクション映画だ。俳優マ・ドンソク、イ・ジヌクと共演するリサは、タイゴの友人であり、共にミッションを遂行するチームメンバーのリア役を演じる。

本格的に俳優としての歩みを進めるリサが、今後どのような新たな姿を見せてくれるのか、注目が集まっている。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。