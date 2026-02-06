ZEROBASEONEジャン・ハオ、中国授賞式で“K-POP歌手唯一”の受賞！圧倒的人気を証明

ZEROBASEONE（ZB1）のジャン・ハオが、中国での高い人気を再び証明した。

ジャン・ハオは、2月5日に中国で開催された授賞式『Weibo Night（微博之夜）』で「微博年度熱度歌手」賞を受賞した。

この賞は、1年間を通じて中国のSNS「微博（ウェイボー）」プラットフォーム内で最も高い話題性と影響力を示した歌手に贈られる賞である。ジャン・ハオは、受賞者の中で唯一のK-POP歌手として名を連ね、中国での人気の高さを印象づけた。

（写真＝WAKEONE）ジャン・ハオ

ジャン・ハオはこれまで、浙江テレビ『KEEP RUNNING』や湖南衛星テレビ『Hello Saturday』など、さまざまなバラエティ番組に出演し、中国でも精力的に活動してきた。また、テンセント、iQIYI（アイチーイー）、SOHU（ソウフ）といった中国の主要メディアから注目を集め、現地のファッション・ビューティーブランドとのコラボレーションも実現している。

（写真＝WAKEONE）ジャン・ハオ

また、ジャン・ハオが所属するZEROBASEONEも、微博（ウェイボー）が発表した「海外芸能人影響力指数」で複数回1位を獲得し、圧倒的な存在感を示してきた。

なお、ZEROBASEONEは最近、スペシャルリミテッドアルバム『RE-FLOW』をリリースし、韓国・中国・日本の主要チャートで上位を席巻。高い人気を改めて証明した。

さらに、3月13日から15日には、ソウル・KSPO DOMEでワールドツアーのフィナーレを飾るアンコール公演「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’ ENCORE」を開催する。同公演は先行予約のみで全席完売を記録するなど、熱い反響を呼んでいる。

（記事提供＝OSEN）

◇ジャン・ハオ プロフィール

2000年7月25日生まれ。本名同じ。2023年に放送された韓国のオーディション番組『BOYS PLANET』を経て、ZEROBASEONEのメンバーとなった。中国出身で、韓国のオーディション番組史上初めて1位を獲得した外国人メンバーとして一躍有名に。中国の名門大学として知られる中国地質大学に入学後、方向性の違いを感じ自主退学。その後、教育大学の音楽教育科に主席で入学し、在学中には教員免許も取得している。大学院への進学を準備していた時期に、SNSで公開したダンス動画がスカウトの目に留まったことが芸能界入りのきっかけ。