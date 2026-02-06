【フロプレステージュ】ひなまつり限定スイーツを発売/菱餅に見立てたショートケーキ、桃のシロップ漬けを使ったフルーツタルトなど【2月28日〜3月3日限定】

FLO(フロプレステージュ)では、2026年2月28日から3月3日までの間、“ひなまつり限定スイーツ”を販売する。

毎年好評の菱餅に見立てた「苺のショートケーキ」や、桃の節句にちなみ桃のシロップ漬けを盛り付けた「フルーツタルト」、食べきりサイズの「プティケーキ」など、華やかで可愛らしいケーキをラインアップする。

【商品画像はこちら】菱餅に見立てた「苺のショートケーキ」は全2種のサイズをラインアップ、桃づくしのタルトや食べきりサイズのプティケーキも

◆ひなまつり 苺のデコレーションケーキ

ホール 約12cm(3〜4人分):税込3,769円

ホール 約10cm(2〜3人分):税込2,905円

ピンク色のスポンジで苺とシャンティクリームをサンドした、ひなまつり限定の華やかなケーキ。ケーキの上にはお内裏様とお雛様をのせた。

◆ひなまつり 桃づくしのタルト〜ダマンド〜

ホール 約15cm:税込2,149円

1個(カット):税込540円

アーモンドクリームを焼き上げたタルト台に、黄桃と白桃のシロップ漬け･苺･ブルーベリーを飾った。

◆ひなまつり 苺のシャンティケーキ

1個:税込745円

果肉入り苺ジャムが入ったシャンティクリームをスポンジで挟み、グレナデン(ざくろ)シロップ入りのシャンティクリームでデコレーションしたショートケーキ。

■フロプレステージュ ひなまつり限定スイーツ 特設ページ

【商品画像はこちら】菱餅に見立てた「苺のショートケーキ」は全2種のサイズをラインアップ、桃づくしのタルトや食べきりサイズのプティケーキも