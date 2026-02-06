【ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ】 予約期間：2月5日～4月15日23時59分 12月 発売予定 価格：26,950円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「ゼンレスゾーンゼロ イヴリン・シェヴァリエ」を12月に発売する。予約期間は4月15日23時59分まで。価格は26,950円。

本製品は、ゲーム「ゼンレスゾーンゼロ」より、帝高エンターテインメントグループ所属し、身辺警護も兼任する美貌のマネージャー「イヴリン・シェヴァリエ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

切れ長の目元が印象的ながら、柔らかさを感じさせる表情と、落ち着いた立ち姿が、彼女の理知的で洗練された雰囲気を表現している。

また購入特典として「アクリルキーホルダー」が付属している。

「ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約291mm（台座含め） 素材：PVC、ABS

購入特典「アクリルキーホルダー」

Copyright(C)miHoYo. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。