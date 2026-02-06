【G18CQB ストックセット スライドHW】 2月19日 再販 価格：38,060円

KSCは、ガスブローバック「G18CQB ストックセット スライドHW」を2月19日に再販する。価格は38,060円。

本商品は、金属製折りたたみストックとガスブローバック「G18C」のセット商品。ゴールドカラーのアウターバレル先端には複数のガスポートが設けられている。

また、スライドはヘヴィウェイト製でモダナイズドカスタム系の「トライアークタイプ」を再現したものとなっており、セレーションによってストックを構えたままでもスムーズな操作が可能。加えて、ストックのアタッチメント部はランヤード金具風なのでストックを取り外しても違和感のないデザインとなっている。

さらに、標準で同梱される「23連ミディアムマガジン」（単品5,280円）とは別に、「49連ロングマガジン」（6,160円）のほか、オプションパーツとして「マガジンバンパー」（1,320円）も展開される。

「G18CQB ストックセット スライドHW」詳細

重量：725g（ストック装着時1,130g） 全長：202mm（ストック装着時536mm） 装弾数：23発 発射モード：セミ/フルオート

