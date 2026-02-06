高嶋ちさ子、モデルデビューした姉・みっちゃんを絶賛「表情豊か！」 撮影ショット披露に反響「自由なポーズ最高です」「カッコいい!!」
ヴァイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が4日、自身のインスタグラムを更新。モデルデビューしたダウン症の姉“みっちゃん”こと未知子さんの撮影カットを披露し、「モデルのみっちゃん、表情豊か！」と絶賛した。
【写真】「自由なポーズ最高です」「カッコいい!!」モデルデビューした姉・みっちゃんの撮影カット
未知子さんがモデルを務めたのは、人気セレクトショップ・BEAMS全面協力のもと、未知子さんプロデュースの服などを商品化するプロジェクトでのこと。
2年前、未知子さんが働く就労支援施設で手作り販売しているぬいぐるみ・らぶらびを使ったオリジナルグッズを制作し、ちさ子のコンサートで販売すると売り切れ続出の大好評に。このたび第2弾として、新たにパーカー、Tシャツ、ボーダーシャツが制作された。
同日放送の日本テレビ系『1周回って知らない話SP』（後7：00）で、プロジェクト第2弾にまつわるやり取りが放送され、「作った洋服を未知子さんに着てもらって撮影をしたい」というBEAMSチームのオファーを受けるかたちで、未知子さんがモデルデビューしたことが明かされた。
投稿でちさ子は「BEAMSさんとのプロデュース第二弾、今夜より高嶋ちさ子公式オンラインストアで販売開始です！コンサートでも一部販売予定となります」と呼びかけ、商品化されたパーカーやTシャツをまとい、さまざまに表情やポーズを決める未知子さんのモデルショットの数々を披露した。
コメント欄には「みっちゃん、かわいい」「似合ってます」「みっちゃんの自由なポーズ最高です」「カッコいい!!」「モデルのみっちゃん素敵 全部素敵」「みっちゃんの、センスが、最高です」「しかし、すごい才能ですね♪素晴らしい」「ちさこさん家族が皆 楽しい家族でステキ」などと、さまざまな反響が寄せられている。
