無印良品

　良品計画が運営する「無印良品」が5日までに、公式インスタグラムを更新。14日のバレンタインデーにおすすめのアイテム「自分でつくる キット」を紹介し、スタッフが手作りした完成品も披露した。

【写真】スタッフが手作り！無印アイテムで作った“手作りバレンタイン”

　投稿では「バレンタインにおすすめな『自分でつくる』シリーズ3種を、無印良品のスタッフが実際につくってみました」とつづり、詳しいレシピとともに実際に作っている様子を過程ごとの写真を添えて紹介。

　披露したアイテムは「自分でつくる チョコタルト　1,200円」「自分でつくる チョコチップマフィン　1,100円」「自分でつくる 2色のマカロン 1,500円」（※価格は税込み、2026年2月3日時点）の3点。ハート型のタルトに入れられナッツなどがトッピングされたチョコタルトや、動物のイラストなどがデコレーションされたピンクと緑の色鮮やかなマカロンなど、かわいらしい仕上がりになっている。