資産7億円の桐谷さん、優待券を使って爆食い！ 銘柄紹介「1378円で買い戻したら」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が4日、自身のXを更新し、株主優待で昼食を満喫したことを報告した。ステーキを食べている。
【画像】美味そう！桐谷さんが食べたステーキ＆中華丼
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「昨日は昼ご飯をいきなりステーキ(ペッパーフードサービス)で(写真左と右上)2月10日までのポイントがあったので、優待券1000円と合わせて使用」と説明。
株についても語り、「かって大きな評価損でしたが、いきなりステーキのヒットで買値に戻って売ったら8000円まで急上昇 1378円で買い戻したら下落 夕食はバーミヤン」と伝えた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
