俳優の藤原紀香（54）が5日、ブログを更新。出演していた舞台『忠臣蔵』の公演期間中に、父親が亡くなっていたことを明かした。

ブログでは、父親とゴルフの打ちっぱなしに行っている様子や2ショットなどを投稿していた藤原。「マスクをつけておりますが、端正なお顔をしてらっしゃるんだとお見受けしました」「優しそうなお父さん」などの反響が寄せられていた。

5日は、出演していた舞台『忠臣蔵』が無事に大千穐楽を迎えた感謝をつづり、「最後に、私ごとではありますが、ご報告と感謝を。公演期間中、父が身罷りました。急なことで大きなショックもありましたが、関西公演の場当たりリハーサル前日に、通夜・葬儀を執り行い、自身も父を見送ることができました」と、父親が亡くなっていたことを明かした。

また続けて「誰もが一度は経験することであり、仕方のないことと思って仕事に励んでおりました。が、言葉にならない喪失感が胸に差し込んでくることもありました。そんな時は、意識的に明るい色の服を身にまとったり、気持ちを外へ向けることで、心の均衡を保っておりました。この忠臣蔵の関西公演も、本当に楽しみにしてくれていた父なので、きっと天より、見てくれていたことと思います」と、父への思いをつづった。

藤原の報告に、「心よりお父様のご冥福をお祈りいたします」「大きな悲しみと喪失感の中、お心を強く保たれて大千穐楽までしっかりとお務めされたこと感銘受けます」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）