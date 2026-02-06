女性4人組「MAX」REINA（48）が6日までに自身のインスタグラムを更新。女優の小泉今日子（60）とグループメンバーの集合ショットを披露した。

小泉は4日に誕生日を迎え60歳に。年明けから「KK60 〜コイズミ記念館〜 KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」で全国を巡っている。

REINAは「大好きな姐やん キョンタンの【KK60〜コイズミ記念館】行って来ました〜！！」と書き出し、小泉と、MAXメンバー4人のオフショットを披露。

「可愛い過ぎ 楽し過ぎ 面白過ぎ パワー有り過ぎ オシャレ過ぎ 全てがパーフェクトで圧倒されました」と振り返り、「60才『まだまだ途中』カッコ良過ぎでしょー 私もまだまだ頑張らねばと背中を押された感じです！！誕生日当日なのにサラッと流す感じ！大好き〜」と感激をつづった。

「キョンタンパワーを沢山貰ったので 私達MAXもまだまだ踊り続けて誰かの力になれるように頑張ります♪キョン姐〜いつまでも大好きだよ〜姐さんに一生付いて行きます♪そして本当におめでとう」と締めくくった。

REINAの投稿に、フォロワーからは「目指せ還暦MAX」「行かれたんですね〜」「かっこ良いお姉さんですよねぇ〜」「最&高」「みんなsexy〜」といった反響が寄せられている。