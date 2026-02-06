東京・赤坂で内閣府の公用車が赤信号の交差点に進入し7人が死傷した事故で、警視庁は運転していた男性の自宅を家宅捜索しました。

記者

「公用車の運転手の自宅に警視庁が家宅捜索に入ります」

過失運転致死傷の疑いで警視庁がけさ、家宅捜索したのは、内閣府の公用車を運転していた男性（69）の横浜市の自宅です。

男性は先月、公用車で港区赤坂の赤信号の交差点に進入して6台が絡む事故を起こし、男性1人を死亡させ、男女6人に重軽傷を負わせた疑いがもたれています。

捜査関係者への取材で、公用車が官邸を出てから現場まで、一度もブレーキが踏まれていなかったことがわかりました。また、男性は一日8時間の勤務で、事故当日も長時間勤務ではありませんでした。

警視庁は自宅から薬や免許証などを押収し、重傷で入院中の男性の回復を待ち、当時の状況を聴く方針です。