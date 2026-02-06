見た目がかわいいと思う「熊本県のお土産」ランキング！ 2位「黒糖ドーナツ棒」を抑えた1位は？【2026年調査】
温かい紅茶やコーヒーが手放せない寒い日が続きますが、そんなひとときをより特別にしてくれるのが、目でも楽しめるかわいらしいお菓子です。日常の風景を少しぜいたくに変えてくれる、デザインセンスの光る逸品たちがそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「熊本県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：黒糖ドーナツ棒（フジバンビ）／54票熊本の定番スイーツとして名高い黒糖ドーナツ棒。サクッとした食感と黒糖の濃厚な甘みが特徴ですが、近年はパッケージデザインも洗練されており、親しみやすい「くまモン」が描かれたバージョンも人気です。熊本観光の定番土産として広く親しまれています。
1位：くまもとサブレ（熊本菓房）／56票熊本のシンボル・熊本城の形をかたどった、見た目にも楽しいサブレが1位。バターの香ばしい香りと、どこから食べるか迷ってしまうほどのフォルムが、観光客の心をつかんで離しません。地元の素材を生かした素朴なおいしさも魅力です。
