「泣いてしまった…」目黒蓮、自身の“想い”を語る投稿文に反響！ 「お人柄を感じる素敵な文章」
Snow Manの目黒蓮さんは2月6日、自身のInstagramを更新。主演映画の公開日に「想い」を語り、大きな反響が寄せられました。
【投稿全文】目黒蓮がファンへつづった「想い」
また、「発表される前に書いた想いを今日、届けます！」と、長文を掲載。「普段から自分は、みなさんに ちょっと重いけど、生きることとか健康のこととか よくお話させてもらうんだけど 原作を読んだ時に、大切な人達とか仲間とか、ファンのみんなのことを思い浮かべました」と始まり、「いつも応援してくださるみなさんにも いつかは必ず来る誰かとのお別れをしないといけない悲しい瞬間に、この作品を思い出して、希望で寄り添えるかもしれないと思いました」「みんなが悲しみに打ちひしがれてるときに 涙を拭いてあげたり、直接言葉をかけてあげられないかもしれないけど、この物語を届けることで いつかのあなたに寄り添いたいと思いながら演じました」など、作品やファンへの想いを語っています。
この投稿には「映画観る前から泣いてしまった…」「目黒くんいつもありがとう伝わってるよ」「初日行く前にめめからのメッセージ見れてすでに涙です」「めめの想いしかと受け止めてくる！」「お人柄を感じる素敵な文章に引き込まれてしまいました」「蓮くんがいつも伝えてくれる生きてね健康でねって言葉めちゃくちゃ好きです」「カナダでも身体に気をつけて頑張ってね」などのコメントが寄せられました。
(文:熱帯夜)
【投稿全文】目黒蓮がファンへつづった「想い」
「めめの想いしかと受け止めてくる！」目黒さんは「ほどなく、お別れですの公開日です！」とつづり、6枚の写真を投稿。映画のオフショットで、雪の中を歩くソロショットや、花束を抱える姿を公開しています。
また、「発表される前に書いた想いを今日、届けます！」と、長文を掲載。「普段から自分は、みなさんに ちょっと重いけど、生きることとか健康のこととか よくお話させてもらうんだけど 原作を読んだ時に、大切な人達とか仲間とか、ファンのみんなのことを思い浮かべました」と始まり、「いつも応援してくださるみなさんにも いつかは必ず来る誰かとのお別れをしないといけない悲しい瞬間に、この作品を思い出して、希望で寄り添えるかもしれないと思いました」「みんなが悲しみに打ちひしがれてるときに 涙を拭いてあげたり、直接言葉をかけてあげられないかもしれないけど、この物語を届けることで いつかのあなたに寄り添いたいと思いながら演じました」など、作品やファンへの想いを語っています。
映画『ほどなく、お別れです』で浜辺美波とダブル主演目黒さんと俳優の浜辺美波さんがダブル主演を務める映画『ほどなく、お別れです』は、“小学館文庫小説賞”の大賞受賞作で、累計80万部を突破している『ほどなく、お別れです』（小学館文庫）シリーズが原作です。豪華キャストが集結する今作で、目黒さんは葬祭プランナー役を演じています。YouTubeでは予告映像も公開されているので、気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)