伊香保温泉の最寄り駅は？

先日、群馬県の伊香保温泉に宿泊してきました。

石段で有名な温泉街ですが、電車を利用するなら、最寄りの駅はどこかご存じですか？ ぼくは恥ずかしながら、知りませんでした。

答えは、高崎から普通電車で25分（ＪＲ上越線、もしくは吾妻線を利用）の渋川駅です。

伊香保の温泉街は渋川駅からタクシーで20分くらいでしょうか。渋川市の人口は現在7万人弱。

ぼくは一応中世史研究者なので、ああ、ここが渋川氏の本拠地、渋川郷か、としばしの感慨にふけりました（ああ斯波氏なのね、というギャグが本郷家では成立します。詳しくはこのあとをお読み下さい）。

室町幕府の御三家

将軍家の縁戚というと、みんな知ってる「徳川御三家」。歴史好きな方だと、加えて「徳川御三卿」。昨年の大河ドラマ『べらぼう』の敵役、一橋家は御三卿の一つでしたね。



この場合、将軍家とは江戸幕府の徳川将軍家を指すわけですが、では鎌倉幕府、室町幕府はどうだったか。

鎌倉幕府は将軍自体が源氏から藤原、さらに親王、と流動的だったので、将軍家に準じる家が確立することはありませんでした。

一方で室町幕府の場合は、足利本家につぐ名門、という家がありました。

たとえば三管領の一つであり、越前と尾張の守護大名でもあった斯波。それから吉良、今川、渋川、石橋、石塔などの諸家は、格が高い、と広く認識されていました。青山学院大学で教鞭を執っておられる谷口雄太さんは、こうのうち「吉良・石橋・渋川」の三家を、「室町幕府の御三家」と呼ぶことを提唱しています。

そのうち渋川の家名になった土地というのが、伊香保温泉を抱える渋川郷でした。

渋川氏とは

鎌倉時代前期、足利泰氏ははじめ北条一門の名越家の娘を正室として家氏・兼氏をもうけましたが、名越家が北条本家と争って没落したため、改めて北条本家から妻を迎えました。

その上で、彼女との間にできた頼氏に足利家を継がせた。

兄の家氏と兼氏は所領を分けて貰い、家氏は斯波氏の祖となり（おお、しばし、か）、兼氏（のち義顕に改名。「氏」は足利の通字なので遠慮したか）は渋川氏を興した、ということになります。

渋川氏は足利本家に準じる格を誇り、室町幕府草創時の副将軍である足利直義（尊氏の弟です）、それに2代将軍足利義詮の正室は渋川氏の女性でした。

秀吉の父親の血筋に大名はいない

ここまでが前ふり。ぼくの話はなかなか本題に入りませんね。困ったものです。それで何を問題にしたいのかというと、豊臣秀吉はどうだったのか、ということです。

秀吉は農民の出身ですので、武家の親戚などはいるはずもない。

じゃあ、豊臣の一門はいないのか、というと、それがそうでもないらしい。秀長や秀次の他にも、小出・青木という大名は秀吉の縁戚のようです。

秀吉の父親は木下弥右衛門なんだか、筑阿弥なんだか、はっきりしません。

だから父親の血筋の大名はいません。小出・青木は母親のなかさん由来の家です。

母親の血筋は“刀鍛冶”

そもそもなかさんの父親というのは刀鍛冶だったらしい。

もちろん、国宝・重要文化財に指定されるような名刀を打ったアーティストではなく、所謂「数打ち」、戦場で使用され、消費されるような刀を打っていた人らしい。

そうした職人が、社会でどういう位置づけを与えられていたか？

歴史研究は、この階層は文献資料が少ないのでパッと答えられない。すみません。

ですが、ある水準で生活を支えることができた刀鍛冶、ということであれば、その家の娘が嫁いだのは、そこそこ余裕のある農民、という感じはしますよね。

貧しい農民と恋愛結婚、というのはムリがあります。となると、秀吉の父親といわれる木下弥右衛門は、中村という村落の上層にいた人。具体的には半士半農の地侍、もしくは本百姓、という想定でいけると思います。

あ、けっこうな分量になりました。秀吉の縁戚らしい小出・青木については、次回さらに説明していきましょう。