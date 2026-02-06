高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第18週「マツエ、スバラシ。」の第90回が２月６日に放送。

＜帝大を出た庄田先生と私＞『ばけばけ』錦織の発言に視聴者ザワザワ…

ドラマ内でのあるイベントを前に喜びを爆発させた錦織。その様子がSNSなどで話題になっています。

＊以下２月６日放送回のネタバレを含みます。

【公式あらすじ】

トキはヘブン（トミー・バストウさん）と久しぶりに散歩を楽しむ。

しかし、ヘブンはどこかトキの様子に違和感を覚える。そんな中、再び松江に冬が訪れようとしていた。

ある夜、久しぶりの金縛りに驚いたトキは、心配するヘブンに「一緒に怪談を聞かないか」と提案し、フミ（池脇千鶴さん）に怪談を話してもらう。

しかし、ヘブンはトキの様子が気になってしまう。それから数日後、松野家にヘブン宛の大きな荷物が届けられる。

ヘブンあてに届いた大きな荷物。

「トウトウ…キテクレタ。」と感慨深い様子を見せるヘブン。

その中身についていち早く察知した錦織。「ああっ！ これもしや…？」とすっとんきょうな大声をあげます。

その声に驚いた松野家の一同。

あらためて錦織が「えっ。ですが、これ…」とたずねると、膝を叩きながら興奮するヘブン。

その様子を見て、錦織はさらに「ですよね！？」と喜びを爆発させます。

続けて「えっ？ 錦織さんが分かるなら 私も…」と考える様子を見せた直後「ああ〜！」とさらに大きな声をあげたトキ。



「えっ！もしかしてこれ…もしかしてこれ、これ、もしかして！？」と騒ぐトキを前に、ヘブンは「３、２、１、ヘブン！」の掛け声で勢いよく箱を開けますが、中の荷物はしっかりと梱包されており…。

さらに「ヘブン！」の掛け声で紙包みを開けると、ヘブンが長く執筆をつづけていた『日本滞在記』の見本がそこに収まっているのでした。

視聴者の感想は…

ヘブンあての大きな荷物。ヘブンが興奮した様子を見せる中、いち早くその中身に気づいたのは錦織でした。

ヘブンと共に、しばらくの間ハイテンションで盛り上がっていた錦織でしたが、普段あまり感情の起伏を見せない人物だけに、その様子を見て視聴者もほっこり。SNSなどでさっそく多くの感想があがっていました。

たとえば「錦織が過去一興奮して大声出してるwww」「錦織さんドラマ始まって以来のハイテンション！」「最初に日本滞在記を贈った相手は錦織でした。本として完成したものなので感激もひとしおですね」「きっと家に帰ったらニマニマして布団に抱いて寝てそう」といった声が。

一方で、ドラマ最後に流れた次週予告が、静かにうなだれる錦織のワンカットのみで流れていたため、そことの落差に衝撃を受ける視聴者も。SNSでも「ニシコリサンの喜びが無邪気で…でも次週予告が」「めっちゃ可愛かった、あんな錦織さんはじめて！！！からの予告ぅぅう…」「錦織さんも連れて行ってぇぇー」といった声がみられていました。

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。